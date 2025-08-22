Foto

Realme startuje z Photo Academy. Mobilna fotografia na nowym poziomie

Marka Realme rusza z inicjatywą edukacyjną dla miłośników fotografii. Projekt Realme Photo Academy pozwoli poznać tajniki tworzenia profesjonalnych i kreatywnych zdjęć oraz wykorzystać pełnię możliwości smartfonów Realme.

Marian Szutiak (msnet)
20:20
Realme startuje z Photo Academy. Mobilna fotografia na nowym poziomie

Realme Photo Academy to nowa platforma skierowana do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w fotografii mobilnej. W ramach projektu przewidziano warsztaty, spotkania, konkursy i wyzwania. Uczestnicy będą mogli uczyć się od doświadczonych fotografów i ekspertów w tej dziedzinie.

Od podstaw do zaawansowanych technik

Uczestnicy poznają zarówno podstawy kompozycji i pracy ze światłem, jak i bardziej zaawansowane techniki – od ujęć nocnych, przez street photo, po kreatywne wykorzystanie trybów portretowych czy szerokokątnych. Celem Realme jest pokazanie, że smartfon może stać się pełnoprawnym narzędziem fotograficznym, które pozwala tworzyć wysokiej jakości zdjęcia bez profesjonalnego sprzętu.

Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie przetestować najnowsze modele smartfonów Realme i przekonać się o ich możliwościach w praktyce. Może to być doskonała okazja, by zobaczyć, jak funkcje AI w aparatach Realme GT 7 pomagają w tworzeniu wyrazistych i efektownych fotografii.

Realme startuje z Photo Academy. Mobilna fotografia na nowym poziomie

Spacer fotograficzny w Warszawie

Już w najbliższą sobotę, 23 sierpnia 2025 roku, Diana Kisiała zaprasza na wyjątkowy spacer fotograficzny po Warszawie. Uczestnicy będą mogli testować aparaty smartfonów z serii Realme GT 7, odkrywać fotogeniczne miejsca stolicy i zdobywać praktyczne wskazówki od profesjonalnej fotografki oraz blogerki technologicznej. Spacer to nie tylko nauka technik mobilnej fotografii, ale także okazja do poznania nowych funkcji aparatów w Realme i wykorzystania ich w codziennych zdjęciach.

Zobacz: Realme GT 7 – test pogromcy flagowców, który nie boi się konkurencji

Zobacz: Realme GT 7 Pro – udany flagowiec dla oszczędnego Polaka (test)

warszawa Realme fotografia mobilna Realme w polsce smartfon do zdjęć Realme GT 7 Realme Photo Academy
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Realme
Źródła tekstu: Realme