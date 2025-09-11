Empik wchodzi w nową branżę. To ułatwi życie tysiącom klientów
Empik nie zwalnia tempa i otwiera kolejny rozdział swojej działalności. Nowa platforma pozwoli łatwiej znaleźć fotografa, a jednocześnie wesprze twórców w dotarciu do klientów.
Empik Foto Studio – nowy sposób na znalezienie fotografa
Empik uruchamia Empik Foto Studio. To platforma, która ma połączyć klientów i fotografów. Do tej pory znalezienie odpowiedniego specjalisty często wymagało poleceń znajomych lub żmudnego przeszukiwania social mediów. Teraz w jednym miejscu będzie można zobaczyć portfolio, cennik i dostępność fotografów, a następnie od razu zarezerwować termin sesji.
Korzyści z nowej platformy mają być obopólne. Klienci zyskają wygodę, a także rabaty na produkty Empik Foto, takie jak odbitki, fotoksiążki czy fotoobrazy. Fotografowie natomiast otrzymają szansę na większą widoczność i łatwiejszy kontakt z nowymi klientami. Platforma ma być przejrzysta, intuicyjna i odciążyć twórców z formalności, by mogli skupić się na pracy artystycznej.
Empik łączy sesję z gotowym produktem
Nowa usługa wpisuje się w dotychczasową działalność Empik Foto, która oferowała personalizowane produkty fotograficzne. Teraz firma idzie krok dalej i dodaje do tego samą sesję zdjęciową. To oznacza, że klienci będą mogli zrealizować cały proces – od sesji, przez wybór najlepszych ujęć, aż po gotowy produkt.
Chcemy, aby znalezienie fotografa było tak proste, jak zamówienie książki w Empiku czy umówienie wizyty u fryzjera. W Empik Foto Studio klienci w jednym miejscu znajdą portfolia wielu fotografów i łatwiej wybiorą tego, którego styl najlepiej odpowiada ich potrzebom. To także narzędzie wspierające samych twórców, którzy mogą skupić się na tym, co w swojej pracy lubią najbardziej.
Co ważne, Empik Foto poszerza swoją ofertę o nowy obszar – sesje zdjęciowe, które naturalnie uzupełniają dotychczasowe produkty, takie jak odbitki, personalizowane kalendarze, fotoobrazy czy fotoksiążki. Dzięki temu możemy zaoferować klientom kompleksową usługę – od sesji aż po gotowy produkt, wyróżniającą nas na tle konkurencji.
Start i promocja dla pierwszych użytkowników
Empik Foto Studio wystartuje wkrótce, ale już teraz można zapisać się na listę oczekujących. Dla osób, które to zrobią, przewidziano 30% zniżki na wszystkie produkty Empik Foto. Dzięki temu można skorzystać z promocji od razu, a o starcie platformy dowiedzieć się jako pierwszy.