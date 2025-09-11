Empik wchodzi w nową branżę. To ułatwi życie tysiącom klientów

Chcemy, aby znalezienie fotografa było tak proste, jak zamówienie książki w Empiku czy umówienie wizyty u fryzjera. W Empik Foto Studio klienci w jednym miejscu znajdą portfolia wielu fotografów i łatwiej wybiorą tego, którego styl najlepiej odpowiada ich potrzebom. To także narzędzie wspierające samych twórców, którzy mogą skupić się na tym, co w swojej pracy lubią najbardziej.



Co ważne, Empik Foto poszerza swoją ofertę o nowy obszar – sesje zdjęciowe, które naturalnie uzupełniają dotychczasowe produkty, takie jak odbitki, personalizowane kalendarze, fotoobrazy czy fotoksiążki. Dzięki temu możemy zaoferować klientom kompleksową usługę – od sesji aż po gotowy produkt, wyróżniającą nas na tle konkurencji.

Łukasz Kmiecik, Prezes Empik Foto