iPhone 16 Pro czy iPhone 17 Pro Max? Czytelnicy wybrali zwycięzcę

iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro Max

Tym razem na fotopojedynkowy warsztat wziąłem dwa smartfony Apple'a: iPhone 16 Pro oraz iPhone 17 Pro Max. Oba urządzenia mają z tyłu trzy aparaty fotograficzne. Główna jednostka oraz aparat ultraszerokokątny są takie same i mają po 48 Mpix. Zmienił się teleobiektyw. W starszym smartfonie ma rozdzielczość 12 Mpix oraz zoom optyczny 5x. Nowszy iPhone to matryca 48 Mpix oraz powiększenie optyczne 4x.

zmiana nastąpiła również w przednim aparacie. Tu Apple zmienił 12-megapikslowy sensor na kwadratowy czujnik o rozdzielczości 18 Mpix.

Fotopojedynek iPhone'ów: czy nowsze znaczy lepsze?

Mniej więcej dwa tygodnie temu, w połowie października 2025 roku, poprosiłem Czytelników TELEPOLIS.PL o wskazania iPhone'a. który - ich zdaniem - robi lepsze zdjęcia. Aby niczego nie sugerować, nie napisałem, które zdjęcia są z którego urządzenia (choć nie jest to trudne do odgadnięcia). Podpisałem je jako "iPhone lewy" i "iPhone prawy".

Zanim przejdziemy do werdyktu Czytelników, kilka słów na temat jakości zdjęć z obu smartfonów. Już na pierwszy rzut oka widać, że jeden ze smartfonów robi zdjęcia bardziej naturalne, nie przesadzając z ich obróbką w postprocessingu. Drugi wręcz przeciwnie - przetwarza je mocno, by były jak najostrzejsze. Które z podejść jest lepsze? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie i również nasi Czytelnicy byli podzieleni. Ale jedna z tych grup wygrała.

W ankiecie oddano tym razem 387 głosów. Najwięcej z nich (177, 45,7%) otrzymał iPhone lewy i to jego uznajemy za zwycięzcę fotopojedynku.

w ankiecie Liczba głosów % głosów iPhone lewy 177 45,7% iPhone prawy 130 33,6% Nie wiem / nie mam zdania 80 20,7% Razem 387 100% Pokaż więcej

Pozostaje jeszcze wskazać (lub potwierdzić), który iPhone jest który i wskazać lepszy smartfon do zdjęć.