Foto

iPhone 16 Pro czy iPhone 17 Pro Max? Czytelnicy wybrali zwycięzcę

Najnowsze topowe flagowce Apple'a, czyli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, przyniosły małe odświeżenie w sprzęcie fotograficznym, a także zaktualizowane oprogramowanie. Czy przełożyło się to na lepsze zdjęcia? Znamy odpowiedź na to pytanie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:09
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
iPhone 16 Pro czy iPhone 17 Pro Max? Czytelnicy wybrali zwycięzcę

iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro Max

Tym razem na fotopojedynkowy warsztat wziąłem dwa smartfony Apple'a: iPhone 16 Pro oraz iPhone 17 Pro Max. Oba urządzenia mają z tyłu trzy aparaty fotograficzne. Główna jednostka oraz aparat ultraszerokokątny są takie same i mają po 48 Mpix. Zmienił się teleobiektyw. W starszym smartfonie ma rozdzielczość 12 Mpix oraz zoom optyczny 5x. Nowszy iPhone to matryca 48 Mpix oraz powiększenie optyczne 4x.

Dalsza część tekstu pod wideo

zmiana nastąpiła również w przednim aparacie. Tu Apple zmienił 12-megapikslowy sensor na kwadratowy czujnik o rozdzielczości 18 Mpix.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
-200 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
0 zł
5649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5649.99 zł
Advertisement

Apple iPhone 16 Pro
15 opinii
Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro
15 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 4.04 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 3582mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro Max
48 opinii
Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max
48 opinii
Ekran 6.90" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 4832 / 5088mAh
Pamięć wbudowana 2000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: iPhone 17 Pro Max – piękny, potężny i… wciąż nie do końca dla Polaków (test)

Fotopojedynek iPhone'ów: czy nowsze znaczy lepsze?

Mniej więcej dwa tygodnie temu, w połowie października 2025 roku, poprosiłem Czytelników TELEPOLIS.PL o wskazania iPhone'a. który - ich zdaniem - robi lepsze zdjęcia. Aby niczego nie sugerować, nie napisałem, które zdjęcia są z którego urządzenia (choć nie jest to trudne do odgadnięcia). Podpisałem je jako "iPhone lewy" i "iPhone prawy".

Zanim przejdziemy do werdyktu Czytelników, kilka słów na temat jakości zdjęć z obu smartfonów. Już na pierwszy rzut oka widać, że jeden ze smartfonów robi zdjęcia bardziej naturalne, nie przesadzając z ich obróbką w postprocessingu. Drugi wręcz przeciwnie - przetwarza je mocno, by były jak najostrzejsze. Które z podejść jest lepsze? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie i również nasi Czytelnicy byli podzieleni. Ale jedna z tych grup wygrała.  

W ankiecie oddano tym razem 387 głosów. Najwięcej z nich (177, 45,7%) otrzymał iPhone lewy i to jego uznajemy za zwycięzcę fotopojedynku.

Wybrana odpowiedź
w ankiecie		 Liczba głosów % głosów
iPhone lewy 177 45,7%
iPhone prawy 130 33,6%
Nie wiem / nie mam zdania 80 20,7%
Razem 387 100%
Pokaż więcej

Pozostaje jeszcze wskazać (lub potwierdzić), który iPhone jest który i wskazać lepszy smartfon do zdjęć.

Zwycięzcą fotopojedynku okazał się iPhone 17 Pro Max (iPhone lewy). Jego przewaga nie jest bardzo duża, ale wyraźna. Zdjęcia z obu smartfonów znajdziesz w naszym fotopojedynku.

iPhone 16 Pro czy iPhone 17 Pro Max? Czytelnicy wybrali zwycięzcę
Apple iPhone 17 Pro w Media Expert
Apple iPhone 17 Pro Max
Image
telepolis
#Apple fotopojedynek smartfon do zdjęć smartfon fotograficzny Apple iPhone 17 Pro Max apple iphone 16 pro fotopojedynek iPhone'ów Wybór czytelników
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: opracowanie własne