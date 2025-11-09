iPhone 16 Pro czy iPhone 17 Pro Max? Czytelnicy wybrali zwycięzcę
Najnowsze topowe flagowce Apple'a, czyli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, przyniosły małe odświeżenie w sprzęcie fotograficznym, a także zaktualizowane oprogramowanie. Czy przełożyło się to na lepsze zdjęcia? Znamy odpowiedź na to pytanie.
iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro Max
Tym razem na fotopojedynkowy warsztat wziąłem dwa smartfony Apple'a: iPhone 16 Pro oraz iPhone 17 Pro Max. Oba urządzenia mają z tyłu trzy aparaty fotograficzne. Główna jednostka oraz aparat ultraszerokokątny są takie same i mają po 48 Mpix. Zmienił się teleobiektyw. W starszym smartfonie ma rozdzielczość 12 Mpix oraz zoom optyczny 5x. Nowszy iPhone to matryca 48 Mpix oraz powiększenie optyczne 4x.
zmiana nastąpiła również w przednim aparacie. Tu Apple zmienił 12-megapikslowy sensor na kwadratowy czujnik o rozdzielczości 18 Mpix.
Fotopojedynek iPhone'ów: czy nowsze znaczy lepsze?
Mniej więcej dwa tygodnie temu, w połowie października 2025 roku, poprosiłem Czytelników TELEPOLIS.PL o wskazania iPhone'a. który - ich zdaniem - robi lepsze zdjęcia. Aby niczego nie sugerować, nie napisałem, które zdjęcia są z którego urządzenia (choć nie jest to trudne do odgadnięcia). Podpisałem je jako "iPhone lewy" i "iPhone prawy".
Zanim przejdziemy do werdyktu Czytelników, kilka słów na temat jakości zdjęć z obu smartfonów. Już na pierwszy rzut oka widać, że jeden ze smartfonów robi zdjęcia bardziej naturalne, nie przesadzając z ich obróbką w postprocessingu. Drugi wręcz przeciwnie - przetwarza je mocno, by były jak najostrzejsze. Które z podejść jest lepsze? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie i również nasi Czytelnicy byli podzieleni. Ale jedna z tych grup wygrała.
W ankiecie oddano tym razem 387 głosów. Najwięcej z nich (177, 45,7%) otrzymał iPhone lewy i to jego uznajemy za zwycięzcę fotopojedynku.
|Wybrana odpowiedź
w ankiecie
|Liczba głosów
|% głosów
|iPhone lewy
|177
|45,7%
|iPhone prawy
|130
|33,6%
|Nie wiem / nie mam zdania
|80
|20,7%
|Razem
|387
|100%
Pozostaje jeszcze wskazać (lub potwierdzić), który iPhone jest który i wskazać lepszy smartfon do zdjęć.
Zwycięzcą fotopojedynku okazał się iPhone 17 Pro Max (iPhone lewy). Jego przewaga nie jest bardzo duża, ale wyraźna. Zdjęcia z obu smartfonów znajdziesz w naszym fotopojedynku.