Wyjątkowy laptop Lenovo może trafić do sprzedaży. Sam obróci ekran

Lenovo szykuje się do wprowadzenia do sprzedaży koncepcyjnego laptopa ThinkBook Auto Twist. Tym samym koncepcyjne urządzenie, które zostało pokazane na targach IFA 2024, może stać się realnym produktem, dostępnym dla każdego. Komputer wyróżnia się zmotoryzowanym, sterowanym głosem zawiasem i zaawansowanymi funkcjami AI, które automatycznie ustawiają ekran względem użytkownika.

Lenovo ThinkBook Auto Twist

ThinkBook Auto Twist to rozwinięcie linii eksperymentalnych komputerów Lenovo, w której wcześniej pojawiły się m.in. modele ThinkBook Plus Twist z podwójnym ekranem OLED/E Ink oraz inne koncepcje pokazywane na MWC i IFA. W odróżnieniu od klasycznych konwertowalnych sprzętów z serii Yoga, nowy model ma niemal całkowicie zautomatyzować zmianę trybów pracy, eliminując potrzebę ręcznego obracania wyświetlacza.

Kluczowym elementem konstrukcji jest zmotoryzowany zawias o podwójnych stopniach swobody (Dual Degree of Freedom automatic rotation system), który potrafi samodzielnie obracać wyświetlacz, a nawet przejść w tryb tabletu na polecenie głosowe. Zintegrowana kamera z funkcjami AI śledzi pozycję użytkownika, dzięki czemu ekran może „podążać” za osobą w kadrze, co ma poprawić ergonomię podczas wideokonferencji czy prezentacji.

Laptop obsługuje naturalne komendy głosowe, takie jak otwieranie, zamykanie i obracanie ekranu, a także przełączanie pomiędzy trybem klasycznego notebooka a tabletem. Funkcja Smart Lid ma automatycznie zamykać pokrywę, gdy użytkownik odejdzie od stanowiska na dłużej. Ma to poprawiać prywatność i oszczędzać zużycie energii.

Według przecieków produkcyjna wersja ma trafić na rynek jako ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Prezentacja urządzenia planowana jest na targi CES w styczniu 2026 roku. Z kolei sprzedaż ma ruszyć w połowie roku. Cena ma oscylować w okolicach 1499 dolarów, co plasuje urządzenie poniżej wielu flagowych ultrabooków, mimo mocno futurystycznej konstrukcji.