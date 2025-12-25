Wyjątkowy laptop Lenovo może trafić do sprzedaży. Sam obróci ekran
Zaprezentowany w 2024 roku nietypowy laptop Lenovo ThinkBook Auto Twist ma szansę stać się realnym produktem, który trafi do sprzedaży.
Lenovo szykuje się do wprowadzenia do sprzedaży koncepcyjnego laptopa ThinkBook Auto Twist. Tym samym koncepcyjne urządzenie, które zostało pokazane na targach IFA 2024, może stać się realnym produktem, dostępnym dla każdego. Komputer wyróżnia się zmotoryzowanym, sterowanym głosem zawiasem i zaawansowanymi funkcjami AI, które automatycznie ustawiają ekran względem użytkownika.
Lenovo ThinkBook Auto Twist
ThinkBook Auto Twist to rozwinięcie linii eksperymentalnych komputerów Lenovo, w której wcześniej pojawiły się m.in. modele ThinkBook Plus Twist z podwójnym ekranem OLED/E Ink oraz inne koncepcje pokazywane na MWC i IFA. W odróżnieniu od klasycznych konwertowalnych sprzętów z serii Yoga, nowy model ma niemal całkowicie zautomatyzować zmianę trybów pracy, eliminując potrzebę ręcznego obracania wyświetlacza.
Kluczowym elementem konstrukcji jest zmotoryzowany zawias o podwójnych stopniach swobody (Dual Degree of Freedom automatic rotation system), który potrafi samodzielnie obracać wyświetlacz, a nawet przejść w tryb tabletu na polecenie głosowe. Zintegrowana kamera z funkcjami AI śledzi pozycję użytkownika, dzięki czemu ekran może „podążać” za osobą w kadrze, co ma poprawić ergonomię podczas wideokonferencji czy prezentacji.
Laptop obsługuje naturalne komendy głosowe, takie jak otwieranie, zamykanie i obracanie ekranu, a także przełączanie pomiędzy trybem klasycznego notebooka a tabletem. Funkcja Smart Lid ma automatycznie zamykać pokrywę, gdy użytkownik odejdzie od stanowiska na dłużej. Ma to poprawiać prywatność i oszczędzać zużycie energii.
Według przecieków produkcyjna wersja ma trafić na rynek jako ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Prezentacja urządzenia planowana jest na targi CES w styczniu 2026 roku. Z kolei sprzedaż ma ruszyć w połowie roku. Cena ma oscylować w okolicach 1499 dolarów, co plasuje urządzenie poniżej wielu flagowych ultrabooków, mimo mocno futurystycznej konstrukcji.
Jeśli chodzi o specyfikację, to Lenovo ThinkBoot Auto Twist ma być wyposażony w 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 × 2800 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. We wnętrzu znajdą się: procesor Intel Panther Lake, 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-9600, do 2 TB na szybkich dyskach NVMe, bateria o pojemności 75 Wh oraz kamera IR o rozdzielczości 10 Mpix. NIe zabraknie też złączy USB, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oraz mini-jack 3,5 mm.