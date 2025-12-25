Chiny pokazują kolejne dwa modele AI dla programistów
W ostatnich dniach byliśmy świadkami kolejnych premier w świecie sztucznej inteligencji. Dwie chińskie firmy zaliczane do "tygrysów AI" zaprezentowały kolejne wersje swoich modeli. To Zhipu oraz MiniMax.
Co słychać w chińskim świecie AI?
Zhipu pokazał GLM-4.7, który zgodnie z benchmarkami do kodowania notuje lepsze wyniki niż należący do OpenAI Chat GPT-5. Chińczycy przyznają, że są nieco w tyle za należącym do Google Gemini Pro 3 i Anthropic Claude Opus 4.5. Według benchmarku SWE Bench specjalizującym się w testowaniu modeli AI na prawdziwych problemach inżynierii oprogramowania najlepsze wyniki osiągają właśnie modele Claude Opus i Zhipu GLM.
Swój model zaprezentowal również chiński MiniMax. Jego model M2.1 również jednak jest nieco z tyłu za obecnym liderem modeli do programowania jakim jest Claude Opus.
To jednak modele wprost przeznaczone do programowania. Na rynku asystentów AI przeznaczonych do codziennych zadań i pogaduszek w Chinach wyraźnie dominuje Doubao należący do ByteDance (właściciel TikToka). Na drugim miejscu jest bardziej znany międzynarodowo DeepSeek, a trzeci YuanBao autorstwa Tencentu. Czwarty jest A-Fu Ant Group, a piąty Qwen grupy AliBaba.