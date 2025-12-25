Chiny pokazują kolejne dwa modele AI dla programistów

Co słychać w chińskim świecie AI?

Zhipu pokazał GLM-4.7, który zgodnie z benchmarkami do kodowania notuje lepsze wyniki niż należący do OpenAI Chat GPT-5. Chińczycy przyznają, że są nieco w tyle za należącym do Google Gemini Pro 3 i Anthropic Claude Opus 4.5. Według benchmarku SWE Bench specjalizującym się w testowaniu modeli AI na prawdziwych problemach inżynierii oprogramowania najlepsze wyniki osiągają właśnie modele Claude Opus i Zhipu GLM.

Swój model zaprezentowal również chiński MiniMax. Jego model M2.1 również jednak jest nieco z tyłu za obecnym liderem modeli do programowania jakim jest Claude Opus.