Sprzęt

OnePlus Watch Lite już w sprzedaży. Zobacz, co dostaniesz w prezencie

Najnowszy zegarek OnePlus – model Watch Lite – jest już dostępy w pełnej sprzedaży. Wraz z nim można zgarnąć w bonusie słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:34
0
OnePlus rusza z pełną sprzedażą pokazanego wcześniej zegarka OnePlus Watch Lite. Choć do Polski urządzenie trafi dopiero w styczniu, już teraz można je kupić w oficjalnym sklepie OnePlus na stronie internetowej marki.

OnePlus Watch Lite kosztuje w nim 159 euro, czyli 670 zł. To niezła cena, biorąc pod uwagę możliwości sprzętu. Na pierwszych kupujących czeka dodatkowy prezent – słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro, standardowo dostępne za 320 zł, choć można je też upolować taniej. Tu jednak dodawane są całkiem za darmo.

OnePlus Watch Lite ma kopertę 45 mm o grubości 8,9 mm wykonaną ze stali nierdzewnej. Konstrukcja jest w pełni odporna na czynniki zewnętrzne, spełniając normy IP68 oraz 5ATM. Zegarek wyposażony jest też w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,46 cala i jasności do 3000 nitów w trybie sportowym.

Watch Lite ma bogaty zestaw narzędzi sportowych, w tym ponad 100 trybów treningowych. Biegacze docenią funkcję automatycznego wykrywania progu mleczanowego oraz precyzyjne śledzenie trasy dzięki dwuzakresowemu modułowi GPS obsługującemu pasma L1 i L5. Urządzenie potrafi również nadawać tętno w czasie rzeczywistym do kompatybilnego sprzętu treningowego.

Wśród narzędzi zdrowotnych wyróżnia się funkcja 60-sekundowego przeglądu zdrowia, która zapewnia kompleksowy obraz kondycji serca, jakości snu oraz stanu psychicznego. W połączeniu z funkcją Mind and Body Evaluation, analizującą wzorce organizmu w celu oceny codziennego poziomu stresu i energii, zegarek monitoruje aktywność, odpoczynek i stres, wysyłając powiadomienia z praktycznymi wskazówkami wspierającymi ogólne samopoczucie.

Zegarek pracuje pod kontrolą OxygenOS Watch 7.1. Bateria o pojemności 339 mAh ma zapewniać do 10 dni pracy w trybie oszczędnym lub około 7 dni przy typowym użytkowaniu. Szybkie ładowanie pozwoli uzupełnić energię na całą dobę w zaledwie 10 minut.

Image
telepolis
oneplus smartwatch OnePlus Nord Buds 3 Pro OnePlus Watch Lite
Zródła zdjęć: OnePlus