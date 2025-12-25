OnePlus Watch Lite już w sprzedaży. Zobacz, co dostaniesz w prezencie

OnePlus rusza z pełną sprzedażą pokazanego wcześniej zegarka OnePlus Watch Lite. Choć do Polski urządzenie trafi dopiero w styczniu, już teraz można je kupić w oficjalnym sklepie OnePlus na stronie internetowej marki.

OnePlus Watch Lite kosztuje w nim 159 euro, czyli 670 zł. To niezła cena, biorąc pod uwagę możliwości sprzętu. Na pierwszych kupujących czeka dodatkowy prezent – słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro, standardowo dostępne za 320 zł, choć można je też upolować taniej. Tu jednak dodawane są całkiem za darmo.

OnePlus Watch Lite ma kopertę 45 mm o grubości 8,9 mm wykonaną ze stali nierdzewnej. Konstrukcja jest w pełni odporna na czynniki zewnętrzne, spełniając normy IP68 oraz 5ATM. Zegarek wyposażony jest też w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,46 cala i jasności do 3000 nitów w trybie sportowym.

Watch Lite ma bogaty zestaw narzędzi sportowych, w tym ponad 100 trybów treningowych. Biegacze docenią funkcję automatycznego wykrywania progu mleczanowego oraz precyzyjne śledzenie trasy dzięki dwuzakresowemu modułowi GPS obsługującemu pasma L1 i L5. Urządzenie potrafi również nadawać tętno w czasie rzeczywistym do kompatybilnego sprzętu treningowego.

Wśród narzędzi zdrowotnych wyróżnia się funkcja 60-sekundowego przeglądu zdrowia, która zapewnia kompleksowy obraz kondycji serca, jakości snu oraz stanu psychicznego. W połączeniu z funkcją Mind and Body Evaluation, analizującą wzorce organizmu w celu oceny codziennego poziomu stresu i energii, zegarek monitoruje aktywność, odpoczynek i stres, wysyłając powiadomienia z praktycznymi wskazówkami wspierającymi ogólne samopoczucie.