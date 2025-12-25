Sprzęt

Realme Neo 8 pozwoli zapomnieć na chwilę, gdzie jest ładowarka

Realme Neo 8 zapowiada się na jeden z najciekawszych „prawie‑flagowców” początku 2026 roku, celujący w użytkowników szukających nie tylko porządnej wydajności, ale i baterii nie do zdarcia.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:58
0
To będzie gorący styczeń

Według najnowszych przecieków Realme Neo 8 zostanie oficjalnie zaprezentowany w styczniu 2026 roku, najpierw na rynku chińskim. Urządzenie ma wypełnić lukę między średnią półką cenową a pełnoprawnymi flagowcami, stawiając na topowy układ, baterię i ekran, ale przy bardziej agresywnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sercem Neo 8 ma być najnowszy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, co oznacza solidny przeskok z rozwiązań MediaTeka znanych z Neo 7. Taki SoC ma zapewnić nie tylko wysoką wydajność w grach, ale także lepszą efektywność energetyczną i dłuższe wsparcie aktualizacjami systemu.

Płaski ekran Samsung AMOLED 1,5K i do tego bateria 8000 mAh

Realme ma postawić na płaski panel Samsung AMOLED z rozdzielczością 1,5K, który w przeciekach pojawia się też jako ekran LTPO o przekątnej ok. 6,78 cala. Oczekiwane jest wysokie odświeżanie (nawet do 165 Hz według części przecieków), co powinno przełożyć się na bardzo płynne animacje i przewijanie.

Najmocniejszym asem w rękawie Neo 8 ma być jednokomorowa bateria o pojemności około 8000 mAh, stanowiąca wyraźny przeskok względem 7000 mAh w poprzedniku. Konstrukcja z metalową ramką i szklanymi pleckami, a także wysoka odporność na pył i wodę z klasą IP68/69 mają podkreślić górnopółkowy charakter urządzenia.

