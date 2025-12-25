To iPhone z baterią 10 000 mAh? No prawie, tak wygląda Honor Power 2

Honor Power 2 przewija się już jako temat plotek i spekulacji od wielu tygodni, jeżeli nie miesięcy, a jego największym atutem, jak zresztą sugeruje nazwa, ma być potężny akumulator 10 000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W. Teraz wreszcie pojawia się więcej konkretów – przede wszystkim poznaliśmy wygląd telefonu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z grafik udostępnionych przez leakera Bald Panda na platformie Weibo wynika, że Honor Power 2 będzie wyglądał od tyłu niemal identycznie jak iPhone 17 Pro. Producent zdecydował się na zastosowanie bardzo charakterystycznej wyspy aparatów oraz układu obiektywów, który na pierwszy rzut oka jest kopią rozwiązań z Cupertino. Jedyną zauważalną różnicą w tym elemencie jest nieco inny kształt diody doświetlającej. Oczywiście prawdziwy fan Apple nie da się nabrać i od razu wychwyci różnice, jednak z pewnego oddalenia nie będzie to aż tak zauważalne. Widać, że Honor mocno się inspirował serią iPhone 17 Pro – i raczej nie jest to przypadek.

Pomijając kwestie wyglądu, w bazie Geekbench dostrzeżono model oznaczony jako SER-AN00, który jak wszystko wskazuje, zadebiutuje na rynku właśnie jako Honor Power 2. Urządzenie zdradza przy tym możliwości nadchodzącego układu MediaTek Dimensity 8500.

Honor Power 2 ma być jednym z pierwszych urządzeń napędzanych przez nowy układ MediaTek Dimensity 8500 (MT6899). Testy w Geekbench ujawniły jego konfigurację: jeden główny rdzeń osiąga taktowanie 3,40 GHz, towarzyszą mu trzy rdzenie wydajnościowe 3,20 GHz oraz cztery energooszczędne pracujące z częstotliwością 2,20 GHz. Za grafikę odpowiadać ma układ Mali-G720 MC8. Wyniki wydajności są obiecujące – układ osiągnął 1709 punktów w teście jednego rdzenia i 6532 punkty w teście wielordzeniowym. Warto dodać, że ten sam układ ma trafić również do modelu POCO X8 Pro.

Z doniesień wynika, że Honor Power 2 otrzyma duży, 6,79-calowy wyświetlacz OLED. Na pokładzie znajdziemy też aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz aparat 16 Mpix do selfie.