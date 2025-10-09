Wystawił konsolę do gier za 750 zł. Dostał dziwnego maila i telefon

Sprzedający został perfidnie oszukany

Mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej w wyniku działania sprawcy, zamiast zyskać na sprzedaży, stracił blisko 30 tysięcy złotych. Policja po raz kolejny ostrzega i apeluje o rozwagę podczas wystawiania przedmiotów na sprzedaż w internecie. Absolutnie nie klikajmy w żadne podesłane linki, ani nie podajmy żadnych kodów przez telefon.

Co może wydawać się nadal bardzo zaskakujące to fakt, że ostrożność należy zachować nie tylko podczas zakupów online, gdzie za atrakcyjną ofertą może kryć się oszustwo, ale także w sytuacjach, kiedy to my sami oferujemy coś na sprzedaż. I tak właśnie było w tym konkretnym przypadku.

Mail z linkiem potwierdzającym wpłatę

Poszkodowany umieścił ogłoszenie o sprzedaży konsoli do gier na jednym z portali internetowych. Mężczyzna zaproponował cenę 750 zł. I już następnego dnia, skontaktowała się z nim osoba potencjalnie zainteresowana zakupem. Nawiązała z nim rozmowę przez popularny komunikator internetowy. I wszystko z pozoru wyglądało na dobrze przeprowadzoną transakcję. Osoba kupująca wysłała także maila z linkiem potwierdzającym dokonanej wpłaty za konsolę.