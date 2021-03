Lenovo wchodzi na rynek kart graficznych? Firma zaprezentowała pierwsze modele

Możliwe, że Lenovo stanie się kolejnym, poważnym graczem na rynku kart graficznych. Firma zaprezentowała już pierwsze modele dedykowanych GPU pod gamingową marką Legion.

Na swoim oficjalnym profilu Weibo (chiński odpowiednik Twittera) Lenovo zaprezentowało swoje pierwsze, dedykowane karty graficzne z serii Legion. Na razie na liście znajdują się jedynie modele Radeon RX 6800 XT oraz Radeon RX 6900 XT, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości oferta zostanie poszerzona.

Czy to oznacza, że Lenovo zacznie rywalizować na rynku kart graficznych z MSI, Asusem lub Gigabytem? Na razie nic na to nie wskazuje. Firma zapowiedziała, że zaprezentowane modele trafią do ich własnych komputerów gamingowych o nazwie 7000P Legion. Na ten moment nic nie wiadomo o planach sprzedawania GPU oddzielnie, ale też nie zostało to w żaden sposób wykluczone.

Czujne oczy fanów na pewno dostrzegą, że karty graficzne pożyczyły design i system chłodzenia od referencyjnych modeli AMD Radeon VII. Konstrukcje Lenovo wyglądają praktycznie identycznie, a główna różnica to po prostu oznaczenia producenta i serii Legion. Obie karty mają też w pełni referencyjną specyfikację, co oznacza, że nie zostały fabrycznie podkręcone.

Źródło tekstu: VideoCardz