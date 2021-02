Karty NVIDII do kopania kryptowalut bazują na poprzedniej architekturze

Kilka dni temu NVIDIA oficjalnie zapowiedziała układy graficzne CMP HX do kopania kryptowalut. Wbrew pozorom nie są one oparte na najnowszej architekturze Ampere.

Zapowiedź układów graficznych NVIDIA CMP HX, które stworzone są specjalnie do kopania kryptowalut, wywołało małe poruszenie, nawet wśród graczy. Wiele osób zastanawiało się, jak wpłynie to na dostępność kart dla graczy, czyli tych z serii GeForce. Wygląda na to, że NVIDIA celowo stworzyła te modele na bazie poprzedniej architektury, jak wynika z oficjalnych sterowników.

Układy graficzne NVIDIA CMP 30HX oraz 40HX, które jako pierwsze trafiły do sprzedaży, oparte są na architekturze Turing, a nie Ampere. Dzięki temu nie powinny negatywnie wpłynąć na możliwości produkcyjne kart GeForce RTX 30. Poza tym Zieloni podobno zdecydowali się na poprzednią architekturę z powodu lepszego stosunku wydajności do zużycia energii, który jest niezwykle ważny w przypadku kopania kryptowalut. Model 40HX oparty jest na układzie TU106, a z kolei 30HX na TU116.

Czy to skłoni górników do kupna tych kart? Nie do końca jestem co do tego przekonany. Największym problemem w przypadku tego typu modeli jest niewielki rynek wtórny. Z powodu braku wyjść wideo tylko inni kopacze będą zainteresowani ewentualny odkupieniem GPU z serii CMP HX, co samo w sobie jest już mocno problematyczne. Tym bardziej że te karty nie odznaczają się wyższym wskaźnikiem MH/s, niż modele GeForce RTX.

