Sony dopiero latem aktywuje port SSD M.2 w PlayStation 5

Konsola PlayStation 5, oprócz wbudowanego dysku SSD, wyposażona jest także w port M.2 NVMe, które pozwala na rozszerzenie dostępnej pamięci. Jednak póki co nie jest on aktywny i tak naprawdę nie można go wykorzystać. To ma się zmienić latem.

Od dawna wiadomo, że PlayStation 5 wyposażone jest w złącze SSD M.2, do którego można podłączyć szybki dysk półprzewodnikowy i tym samym powiększyć przestrzeń dostępną na gry czy aplikacje. Problem polega na tym, że póki co port jest nieaktywny i po prostu nie działa. Sony zapowiedziało, że zostanie aktywowany w jednej z przyszłych aktualizacji oprogramowania, ale zabrakło dokładnego terminu. Teraz pojawiły się na ten temat pierwsze pogłoski, z których wynika, że poczekamy na to jeszcze kilka miesięcy.

Kiedy Sony aktywuje port SSD M.2 w PlayStation 5?

Według najnowszych plotek aktualizacja, która aktywuje port SSD M.2 w PlayStation 5 zostanie wydana w trakcie tegorocznych wakacji. Dokładny termin nie jest znany, ale skoro mowa o wakacjach, to powinniśmy spodziewać się jej między czerwcem i sierpniem. Czemu w ogóle konieczna jest aktualizacja oprogramowania? Z informacji wynika, że Sony musi nie tylko aktywować port, ale jednocześnie też zwiększyć maksymalną prędkość wentylatorów, ponieważ kompatybilne dyski będą bardzo szybkie, co przełoży się na sporo generowanego ciepła.

Na ten moment PlayStation 5 ma wbudowany dysk SSD o pojemności 825 GB, z czego tylko 667 GB jest do dyspozycji użytkownika. Chociaż rozmiary gier rosną, tak Sony udało się zmniejszyć miejsce wymagane na konkretne produkcje, więc w rzeczywistości z przestrzenią na dane nie jest tak źle, jak mogło się na początku wydawać. Nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie z czasem się to zmieni i miejsca rzeczywiście będzie miało. Wtedy dodatkowy dysk SSD będzie na wagę złota.

Źródło tekstu: The Verge