Polski satelita gra w Doom i fotografuje Ziemię

Od startu 11 listopada 2023 roku, Intuition-1 krąży po orbicie średnio 15 razy dziennie. W ciągu niemal dwóch lat wykonał prawie 10 tysięcy okrążeń Ziemi. Satelita regularnie przesyła hiperspektralne zdjęcia różnych regionów świata – od tropików po umiarkowane strefy klimatyczne. Na ostatnich ujęciach znalazły się między innymi wybrzeża Meksyku, zabudowa Pekinu i Miami, pustynie Arizony, tropiki Mjanmy, krajobraz stanu Goiás w Brazylii oraz zielone tereny Rarangi w Nowej Zelandii. Nie zabrakło również Polski – ośnieżona Lubawa została uchwycona na jednym ze zdjęć.

Leopard – serce operacji w kosmosie

Sercem misji jest jednostka przetwarzania danych Leopard, zaprojektowana przez KP Labs. Pozwala ona na analizę obrazów jeszcze na orbicie, zanim trafią na Ziemię. Dzięki temu ilość przesyłanych danych jest mniejsza, a użytkownicy otrzymują szybciej przydatne informacje. System obsługuje różne scenariusze obliczeniowe, od klasyfikacji roślinności po bardziej złożone algorytmy AI.

Doom na orbicie – eksperyment z humorem

12 sierpnia 2025 roku inżynierowie KP Labs uruchomili na pokładzie satelity Dooma w zmodyfikowanej wersji otwartego kodu źródłowego. Choć była to przede wszystkim zabawa, eksperyment potwierdził elastyczność Leoparda i jego zdolność do obsługi różnych zadań obliczeniowych w warunkach kosmicznych. Testy przeprowadzono wcześniej na naziemnym stanowisku FlatSat.

Polskie technologie w kosmosie

Intuition-1 od początku misji wielokrotnie pokazał wartość polskich rozwiązań. Dane z satelity wspierały testy algorytmów klasyfikacji obrazów i analizy roślinności. Może to mieć zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym, monitorowaniu środowiska czy zarządzaniu zasobami naturalnymi.