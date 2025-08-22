Sprzęt

Orange obniża ceny. Duety smartfonów i tańsze drony na koniec wakacji

Orange wystartował z nową promocją tygodnia. W ofercie znalazły się zestawy smartfonów w niższych cenach oraz przecenione akcesoria. Operator proponuje duety telefonów w atrakcyjnych ratach i dodatkowe zniżki na drony DJI.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:39
Duety Xiaomi w Orange

Pierwszą propozycją Orange jest zestaw Xiaomi Redmi Note 14 5G i Xiaomi Redmi 14C. Można go mieć w cenie od 34 zł miesięcznie w 36 ratach przy wyborze Planu L lub Pakietu Love Extra.

Druga opcja to Xiaomi Redmi Note 14 5G i Redmi 15C (128 GB). Ten komplet startuje od 35 zł miesięcznie, dostępny w wariancie 26 rat, również z Planem L lub Love Extra.

Motorola taniej w duecie

Orange przecenił także pakiet dwóch smartfonów Motorola Moto g86 Power 5G i Moto G35 5G. Cena zestawu spadła o 144 zł i obowiązuje klientów nowych oraz przedłużających umowę. Zestaw dostępny jest od 44 zł miesięcznie w 36 ratach z Planem L lub Pakietem Love Extra.

Zniżki na drony DJI

Promocja tygodnia to nie tylko smartfony. Orange obniżył też ceny dronów. DJI Osmo Action 5 Adventure Combo potaniał aż o 240 zł w każdej ofercie abonamentowej. Tańszy stał się także DJI NEO Fly More Combo.

Drony w Orange
Smartfonowe duety w Orange
Telefony i urządzenia e Orange
DJI Motorola orange xiaomi niższe ceny smartfonów niższe ceny urządzeń wakacje 2025 promocja tygodnia promocja na koniec wakacji drony w Orange
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange