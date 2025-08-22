Orange obniża ceny. Duety smartfonów i tańsze drony na koniec wakacji

Duety Xiaomi w Orange

Pierwszą propozycją Orange jest zestaw Xiaomi Redmi Note 14 5G i Xiaomi Redmi 14C. Można go mieć w cenie od 34 zł miesięcznie w 36 ratach przy wyborze Planu L lub Pakietu Love Extra.

Druga opcja to Xiaomi Redmi Note 14 5G i Redmi 15C (128 GB). Ten komplet startuje od 35 zł miesięcznie, dostępny w wariancie 26 rat, również z Planem L lub Love Extra.

Motorola taniej w duecie

Orange przecenił także pakiet dwóch smartfonów Motorola Moto g86 Power 5G i Moto G35 5G. Cena zestawu spadła o 144 zł i obowiązuje klientów nowych oraz przedłużających umowę. Zestaw dostępny jest od 44 zł miesięcznie w 36 ratach z Planem L lub Pakietem Love Extra.

