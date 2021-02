State of Play - rozczarowująca prezentacja Sony PlayStation

Podczas prezentacji State of Play Sony pokazało nowości zmierzające na konsolę PlayStation 5. Niestety zabrakło wielu hitów, na które wszyscy czekali.

Rok 2021 miał przynieść wiele hitów na PlayStation 5, dzięki którym nowa generacja nareszcie nabierze wiatru w żagle. Gracze niecierpliwie czekają na takie tytuły jak Horizon: Forbiedden West czy God of War: Ragnarok, o których nadal wiemy stosunkowo niewiele. Nie powinno w związku z tym dziwić, że z wczorajszą prezentacją State of Play wiązano duże oczekiwania, które w większości nie zostały spełnione. Nie usłyszeliśmy nic o wyczekiwanych exclusive'ach, a i zupełnie nowych informacji pojawiło się jak na lekarstwo.

Final Fantasy VII Remake Integrade

Najważniejszym tytułem zaprezentowanym podczas inspirowanego Nintendo Direct wydarzenia jest Final Fantasy VII Remake Integrade. To ulepszona wersja hitu na PlayStation 4 z zeszłego roku, która już w czerwcu trafi na PlayStation 5. Na graczy czekają dwa nowe tryby graficzne: "Graphics Mode" w rozdzielczości 4K i nowymi efektami oraz "Performance Mode" z płynnymi animacjami w 60 FPS, tryb foto, a także zupełnie nowy epizod. W tym ostatnim graczom przyjdzie się wcielić w Yuffie Kisaragi, znaną wszystkim fanom oryginału Ninja z krainy Wutai.

Wszystkie usprawnienia będą dostępne zupełnie za darmo dla graczy, którzy kupili Final Fantasy VII Remake w wersji na PlayStation 4. Wyjątek ma stanowić dodatkowy epizod, który będą mogli dokupić osobno. Co ciekawe, według plotek Final Fantasy VII ma być darmową pozycją w marcowym PlayStation Plus. Niestety Sony nadal nie potwierdziło oficjalnie tej informacji, zmuszając graczy do dalszych spekulacji.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Kolejnym hitem z PlayStaiton 4, który doczeka się usprawnień dla nowej generacji, jest najnowsza część przygód Crasha Bandicoota. Posiadacze nowej konsoli Sony będą mogli cieszyć się ulepszoną grafiką w natywnym 4K i 60 FPS, dźwiękiem 3D oraz obsługą adaptacyjnych triggerów kontrolera DualSense. Ulepszona wersja Crash Bandicoot 4: It's About Time będzie dostępna już 12 marca.

Sifu

Sifu to jedyna zupełnie nowa gra, która zapowiedziano podczas ostatniego State of Play. Będzie to klasyczny beat'em up od studia Sloclap. W nowej produkcji twórców Absolvera przyjdzie nam wcielić się w adepta sztuki kung fu, próbującego pomścić swoją zamordowaną rodzinę. Tytuł zaoferuje nietypową mechanikę, gdzie zamiast klasycznych żyć po każdej śmierci będziemy wskrzeszani, ale nasz bohater będzie coraz starszy. Gra trafi na PalyStation 4 i PlayStation 5.

Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm, czyli nowa część kultowej serii, zadebiutuje już 6 kwietnia na PlayStation 4 i PlayStation 5. W grze wcielamy się w Abe'a, znanego z Oddworld: Abe's Oddysee, który po raz kolejny musi ratować swoich pobratymców, Mudokonów, przed Glukkonami. Gra będzie platformówką "2,9D", gdzie przyjdzie nam przemierzyć szereg zapierających w dech piersiach środowisk. Twórcy zapowiadają, że oprócz klasycznych mechanik znanych fanom serii, tytuł będzie wykorzystywał kilka unikalnych funkcji PlayStation 5, a ściślej zaawansowaną haptykę kontrolera DualSense. Jak to wszystko wyjdzie w praktyce? To będziemy mogli sprawdzić już niebawem, szczególnie że tytuł będzie udostępniony za darmo subskrybentom PlayStation Plus.

Deathloop

Deathloop, nowa produkcja studia Arkane, to jeden z bardziej intrygujących tytułów, nadchodzących na nową generację. Podczas State of Play mogliśmy zobaczyć nowy materiał prezentujący rozgrywkę. Wygląda na to, że dostaniemy dokładnie to, na co fani studia czekają - gameplay w stylu serii Dishonored, skąpany w charakterystycznym klimacie kina szpiegowskiego lat 60-tych i 70-tych.

A skoro o kinie mowa - przy okazji State of Play twórcy ujawnili także część swoich filmowych inspiracji dla najnowszej produkcji. Wśród filmów, które miały zainspirować Deathloop, znalazły się m.in. Skyfall, Ucieczka z Nowego Jorku czy Coś Johna Carpentera. Niestety bardziej wyczekiwanej informacji - tej dotyczącej daty premiery nowej gry - nie ujawniono.

State of Play - 25.02.2021 - pełna lista zapowiedzianych tytułów:

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Returnal

Sifu

Knockout City

Solar Ash

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Oddworld: Soulstorm

Kena: Bridge of Spirits

Deathloop

Final Fantasy VII Remake Integrade

