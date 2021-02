Ratchet & Clank na PlayStation 4 dostępny za darmo. Rusza akcja Play At Home

Już 1 marca posiadacze konsol PlayStation będą mogli za darmo zagrać w grę Rachet & Clank. Wszystko w ramach akcji Play At Home.

Sony ogłosił start kolejnej edycji akcji Play At Home. Od 1 marca przez kolejne cztery miesiące na graczy ma czekać szereg promocji i specjalnych, które mają przekonać ich do pozostania w domu i grania na konsoli. W ten sposób japoński producent promuje postawę dystansu społecznego.

W ramach kampanii już 1 marca posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 będą całkowicie za darmo pobrać grę Ratchet & Clank, popularną platformówkę z 2016 roku. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich graczy, nie tylko posiadaczy aktywnej subskrypcji PlayStation Plus.

Dobór darmowego tytułu nie wydaje się przypadkowy. Już w czerwcu tego roku swoją premierę będzie miała bowiem nowa gra z serii - Ratchet & Clank: Rift Apart na PlayStation 5. Sony być może głośno się do tego nie przyzna, ale nie oszukujmy się - możliwość darmowego zagrania we wcześniejszą część to po prostu element kampanii marketingowej nowej produkcji.

Ale to nie koniec, bo w ramach akcji Play At Home na graczy będą czekały kolejne darmowe gry. Niestety na razie Sony nie ujawniło jeszcze ich tytułów, ale patrząc po dotychczasowym przebiegu kampanii o ich jakość możemy być raczej spokojni. Dla przypomnienia, oprócz Ratchet & Clank podczas zeszłorocznej edycji gracze otrzymali takie hity jak Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a oraz Podróż.

Zobacz: PlayStation VR nowej generacji - jak będzie wyglądała wirtualna rzeczywistość na PlayStation 5?

Zobacz: PlayStation 5: Sony traci na każdej sprzedanej konsoli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony