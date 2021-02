PlayStation VR nowej generacji - jak będzie wyglądała wirtualna rzeczywistość na PlayStation 5?

Na swoim blogu Sony uchyliło rąbka tajemnicy o tym, co przyniesie nowa generacja PlayStation VR dla PlayStation 5.

Za nami już kwartał z PlayStation 5 i tak jak jednej rzeczy brakowało na premierę, tak nie ma jej nadal. I nie, nie mówimy o samych konsolach, które ciągle znikają z półek zanim się na nich pojawiają. Mowa o nowej generacji PlayStation VR, która przez nową konsolę byłaby natywnie obsługiwana.

Na całe szczęście Japończycy nie porzucili tematu wirtualnej rzeczywistości, a nowa wersja headsetu nadchodzi wielkimi krokami. Niestety producent nie zdradził jeszcze daty premiery nowego PlayStation VR, ale potwierdził, że cały czas jest on w przygotowaniu i podzielił się informacjami na temat kilku usprawnień względem poprzednika.

Części z nich można się było domyślić. Mowa tutaj przede wszystkim o wyższej rozdzielczości wyświetlanego obrazu, większym polu widzenia czy usprawnieniach w zakresie śledzenia ruchów. Na liście znalazły się jednak także bardzie interesujące zmiany.

Po pierwsze, nowa generacja PlayStation VR będzie łatwiejsza w obsłudze - do konsoli podłączymy je pojedynczym przewodem. Po drugie, producent zapowiedział zupełnie nowy kontroler, który ma wykorzystywać technologie zaimplementowane po raz pierwszy przy okazji padów DualSense. Nie znamy niestety szczegółów, ale wygląda na to, że pozwoli to dodatkowo podnieść poziom immersji podczas zabawy.

Ale to dopiero nowa generacja PlayStation VR to dopiero pieśń przyszłości. Na razie szczęśliwi posiadacze PlayStation 5 chcący zakosztować wirtualnej rzeczywistości mogą skorzystać ze starszego headsetu dedykowanego PlayStation 4 w trybie wstecznej kompatybilności.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony