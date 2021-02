Za dużo pieniędzy? Kup złote PlayStation 5 za 500 tysięcy dolarów

Czy ktoś tu ma może za dużo pieniędzy? Caviar kusi bowiem kolejnym produktem, który pokaże, jak wysoki status ma jego użytkownik. Tym razem będzie to złota konsola PlayStation. W okazyjnej cenie 499 tysięcy dolarów.

Caviar słynie z tego, że sprawia, że drogie urządzenia stają się jeszcze droższe. To marka wprost stworzona dla ekscentrycznych bardzo bogatych ludzi. Wygląda jednak na to, że kierownictwo firmy uznało, że dotychczasowe produkty były zdecydowanie zbyt tanie. iPhone za 45 tysięcy dolarów to jedno, ale konsola PlayStation 5 za 499 tysięcy dolarów to już całkowicie nowy poziom. Każda z nich obłożona będzie 4,5 kilograma osiemnastokaratowego złota. Oczywiście kontroler będzie pasował pod tym względem do konsoli.

Urządzenie będzie dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej, ale to nie powinno być problemem. W końcu klienci kupujący taki produkt raczej nie kupują używanych gier. Produkcja konsol potrwa cztery miesiące, a klientów już teraz zgłosiło się 1342. W tym gronie jest koszykarz LeBron James. Caviar pochwalił się też, że złotą konsolę chce kupić jeden z rosyjskich biznesmenów żyjących poza Rosją i znany amerykański przedsiębiorca z branży IT. Oni jednak wolą pozostać anonimowi. Caviar planuje też kilka innych wersji PlayStation 5, ale one nie będą w tak ciekawej cenie - na przykład wariant z krokodylą skórą będzie za 8140 dolarów.

Źródło tekstu: caviar