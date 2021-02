Sony: Milion sprzedanych Xperii w ostatnim kwartale

Japoński Sony zaprezentował swoje wyniki za ostatni kwartał. Sekcja mobilna zajmująca się smartfonami Xperia nie ma powodów do wstydu.

Niewielu producentów naprawdę zarabia na rynku mobilnym. Zdecydowana większość firm do tego biznesu dokłada. Tak jest w przypadku HTC, Google'a, LG czy Sony. W przypadku japońskiego producenta widzimy w tym roku jednak coraz lepsze sygnały. Ostatnio donosiliśmy, że Japończycy powstrzymali spadek sprzedaży smartfonów mimo tak trudnej sytuacji na rynku. Dane za ostatni kwartał nie są aż tak jednoznacznie pozytywne, ale w żadnym wypadku nie można nazwać ich złymi.

W ostatnim kwartale Sony sprzedał milion smartfonów. To najwięcej w tym roku podatkowym (który w Japonii jeszcze trwa - tam zaczyna się on w kwietniu). W ostatnim kwartale było to ledwie 600 tysięcy sztuk. To jednak spadek w porównaniu do analogicznego kwartału w 2019, kiedy Sony sprzedał 1,3 miliona smartfonów. Mimo tego przychody sekcji mobilnej (w zeszłym roku przestala być ona osobnym działem) w zasadzie nie uległy zmianie. W ostatnim kwartale 2019 wyniosły bowiem 113,5 miliarda jenów (ok. 4 miliardy złotych), a teraz sięgnęły one 111 miliardów jenów (ok. 3,93 miliarda złotych) Sekcja mobilna zajmuje się jednak nie tylko smartfonami, ale też kilkoma usługami internetowymi. Widać jednak, że klienci Sony są gotowi płacić za flagowce swojej ulubionej firmy. To niezłe wyniki jak na Sony. Szczególnie patrząc na trudną sytuację rynku smartfonów.

Zobacz: Różowa Sony Xperia 5 II pojawia się w Europie

Zobacz: Tak będzie wyglądać Sony Xperia 1 III

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Sony, wł