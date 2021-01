Tak będzie wyglądać Sony Xperia 1 III

Zbliża się debiut kolejnych flagowców japońskiego Sony, nie dziwi zatem, że pojawia się wizualizacja nadchodzącej Sony Xperii 1 III.

W pierwszej połowie roku zwykle debiutuje większość smartfonów Sony. Wtedy widzimy flagowca, czyli model 1, średniopółkową dziesiątkę i budżetowca z serii L. Pod koniec roku z kolei ostatnio widywaliśmy mniejszego flagowca, czyli serię 5. Co Sony szykuje w 2021? Najnowsze doniesienia mówią, że Sony oficjalnie przywróci do życia rodzinę Xperia Compact, co powinno ucieszyć wszystkich fanów niewielkich urządzeń. Teraz z kolei dowiadujemy się więcej o modelu Sony Xperia 1 III.

Pojawiły się już rendery urządzenia. Zmianie nie ulegnie rozmiar wyświetlacza - będzie to 6,5 cala. Sony to bardzo konserwatywny producent pod względem wzornictwa - tutaj także nie powinniśmy się spodziewać zmian w stosunku do Sony Xperii 1 II. Dobrą stroną tego jest fakt, że zobaczymy jacka 3,5 mm. To rzadkość wśród nadchodzących flagowców. A co się w takim razie zmienić? Sony zamierza zwiększyć maksymalną jasność wyświetlacza o 15%, dojdzie też do zmian w aparacie głównym. Najważniejszą różnicą będzie oczywiście układ. Będzie nim flagowy Qualcomm Snapdragon 888. Na szczęście mimo tego zmianie nie ulegnie cena urządzenia. Będzie wynosić tyle samo, co w przypadku modelu Sony Xperia 1 II.

Źródło tekstu: voice.com