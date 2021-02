PlayStation 5: Sony traci na każdej sprzedanej konsoli

W ramach swojego ostatniego raportu finansowego Sony zdradziło, ile konsol PlayStation 5 sprzedano w ciągu minionego roku. Okazuje się, że znacznie lepiej niż mogłyby sugerować ciągłe braki magazynowe, jednak producent nie zarobił na nich ani centa.

Na całym świecie w 2020 roku sprzedano 4,5 miliona konsol PlayStation 5. Choć ciągłe braki w sklepach wydają się sugerować co innego, jest to wynik w zasadzie identyczny do PlayStation 4, które również w swoim pierwszym kwartale rozeszło się w liczbie 4,5 miliona sztuk. Choć jest to dla Sony niewątpliwy sukces, warto zauważyć, że producent na samej sprzedaży konsol na dobrą sprawę nic nie zarobił, ponieważ są one oferowane poniżej ceny produkcji.

Wbrew pozorom taka decyzja przyniosła jednak producentowi wymierne finansowe korzyści. Producent odnotował bowiem zysk rzędu 80,2 miliarda jenów (ok. 2,8 miliarda zł), a więc o 50 procent wyższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Jego źródłem miała być przede wszystkim sprzedaż gier i subskrypcji PlayStation Plus, a także wyższej marży na konsolach PlayStation 4.

A skoro już o konsolach poprzedniej generacji jesteśmy, raport finansowy Sony dostarcza również ciekawych danych na temat wpływu premiery PlayStation 5 na zainteresowanie poprzednikiem. Względem zeszłego roku sprzedaż PlayStation 4 w czwartym kwartale spadła o 77 procent.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Sony, The Verge