Action rzucił za 19,90 zł. Szkoda nie wziąć

Pierwszy niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie kupił nowego kabla USB, chociaż w domu miał wystarczająco dużo już działających. Sam należę do tych, którzy wyznają zasadę, że lepiej mieć ich za dużo, niż za mało. Jeśli też tak myślisz, to warto wybrać się do Action, bo trwa właśnie promocja.

Dalsza część tekstu pod wideo

Action przecenia na 19,99 zł

W tym tygodniu w sklepach Action w całej Polsce do kupienia jest kabel do szybkiego ładowania i przesyłania danych maki Re-load. Co prawda można mieć wątpliwości co do takiego nazewnictwa, bowiem jest to przewód z USB-C na USB-C, ale w standardzie USB 2.0, więc już nie najszybszym. Nie zmienia to faktu, że dla wielu osób będzie to przydatne akcesorium.