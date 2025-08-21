Action rzucił za 19,90 zł. Szkoda nie wziąć
Leć do Action. W tym tygodniu sklep przygotował promocję na akcesorium, które przyda się praktycznie każdemu. Co najlepsze, kosztuje tylko 19,99 zł.
Pierwszy niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie kupił nowego kabla USB, chociaż w domu miał wystarczająco dużo już działających. Sam należę do tych, którzy wyznają zasadę, że lepiej mieć ich za dużo, niż za mało. Jeśli też tak myślisz, to warto wybrać się do Action, bo trwa właśnie promocja.
Action przecenia na 19,99 zł
W tym tygodniu w sklepach Action w całej Polsce do kupienia jest kabel do szybkiego ładowania i przesyłania danych maki Re-load. Co prawda można mieć wątpliwości co do takiego nazewnictwa, bowiem jest to przewód z USB-C na USB-C, ale w standardzie USB 2.0, więc już nie najszybszym. Nie zmienia to faktu, że dla wielu osób będzie to przydatne akcesorium.
Action deklaruje przesył danych z prędkością do 480 MB/s, co prawdopodobnie jest błędem na stronie, ponieważ w rzeczywistości USB 2.0 osiąga prędkość do 480 Mb/s, czyli około 60 MB/s. Kabel ma długość 2 metrów i zabezpieczony jest tkaninowym oplotem, co powinno wydłużyć jego żywotność. W tygodniu od 20 do 26 sierpnia kupicie go za 19,99 zł.