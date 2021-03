NVIDIA CMP 90HX to jedyna karta Ampere do kopania kryptowalut

Okazuje się, że nie wszystkie układy graficzne NVIDII do kopania kryptowalut będą oparte na architekturze Turing. Wyłamał się z tego najmniejszy model CMP 90HX.

Kilka dni temu informowaliśmy, że nowe układy graficzne NVIDIA CMP HX, stworzone do kopania kryptowalut, oparte są na poprzedniej architekturze Zielonych, czyli Turing. Było to pewne w przypadku dwóch najsłabszych modeli 30HX oraz 40HX. Taka decyzja została podjęta podobno z dwóch powodów. Po pierwsze, aby nie ograniczać produkcji RTX-ów 3000. A po drugie, z powodu lepszej efektywności energetycznej Turingów. Teraz wiemy, że jeden model jednak wykorzysta możliwości Ampere.

Na architekturze Ampere, która wykorzystywana jest przez karty graficzne RTX 3000, oparty będzie najmocniejszy model do kopania kryptowalut, czyli NVIDIA CMP 90HX. Z informacji wynika, że wykorzysta on lekko przerobiony układ GA102-100, dzięki któremu osiągnie wydajność 86 MH/s przy wydobywaniu Ethereum (a tak przynajmniej zapewnia NVIDIA). To ten sam GPU, który znajduje się w kartach GeForce RTX 3080.

Karty 30HX oraz 40 HX trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku. Na mocniejsze modele 50HX oraz 90H górnicy będą musieli poczekać do drugiego kwartału. Póki co NVIDIA nie zdradziła cen nowych GPU do kopania kryptowalut, ale powinny być one tańsze od swoich odpowiedników z serii GeForce, chociażby z powodu braku wyjść wideo.

