GeForce RTX 3080 Ti też ograniczy wydajność przy kopaniu kryptowalut

Wygląda na to, że kolejną kartą graficzną NVIDII może być GeForce RTX 3080 Ti i podobnie jak RTX 3060, będzie miał on ograniczoną wydajność w kopaniu kryptowalut.

Kilka dni temu zadebiutowała kolejna karta graficzna z serii GeForce RTX 30. Mowa oczywiście o modelu RTX 3060, który - zgodnie z oczekiwaniami - sprzedał się jak ciepłe bułki i w tym momencie nie da się go kupić w praktycznie żadnym sklepie. Karta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem pomimo ograniczenia o połowę wydajności przy kopaniu kryptowalut. To samo czeka kolejne modele w portfolio NVIDII, jak chociażby RTX-a 3080 Ti.

RTX 3080 Ti też ograniczy wydajność w kopaniu kryptowalut

Kolejną kartą graficzną NVIDII może być GeForce RTX 3080 Ti. Karta nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, ale pojawia się na jej temat coraz więcej plotek, co sugeruje stosunkowo szybką premierę. Według najnowszych informacji ona również będzie ograniczać wydajność w kopaniu kryptowalut. Byłoby to zgodne z tym, co zapowiadali Zieloni. NVIDIA twierdziła, że nie zamierza wpływać na już sprzedawane modele, co jednocześnie nie wykluczało, że górnicy raczej nie będą zainteresowani kupnem żadnego z przyszłych urządzeń. A przynajmniej do momentu aż nie nauczą się zdejmować ograniczeń producenta.

Na temat karty nie wiemy nic oficjalnego, ale nie jest tajemnicą, że miałaby ona wypełnić lukę między modelami RTX 3080 oraz RTX 3090 zarówno cenową, jak i wydajnościową. Najprawdopodobniej byłaby wyposażona w 10240 jednostek CUDA, 80 rdzeni RT oraz 320 rdzeni Tensor. Jeśli chodzi o pamięć, to możemy się spodziewać czegoś między 12 GB na 384-bitowej szynie, a 20 GB na 320-bitowej magistrali danych. Z oczywistych względów cena i data premiery nie są znane.

