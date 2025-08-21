Nie chcesz stać w kolejkach? Istnieje coś, co rozwiąże ten problem

Nadchodzi era inteligentnych wózków sklepowych?

Sieć sklepów Checkers wyszła ludziom naprzeciw i wprowadziła na rynek inteligentne wózki, które umożliwiają skanowanie produktów podczas zakupów. Jest to bardzo wygodne bowiem w ten sposób omijamy największą zmorę kupujących - słynne kolejki do kas. A nie ukrywajmy, kto z nas lubi czekać i czekać w nieskończoność, szczególnie przed weekendem, albo świętami. A w ten oto prosty sposób klient, nie tylko nie czeka na swoją kolej, ale płaci bezpośrednio przy zakupie.

Gigant handlu twierdzi, że jest to pierwszy inteligentny wózek w RPA. Technologia nazywa się Xpress Trolley i jest obecnie w fazie testów. Z czasem tego typu wózków będzie coraz więcej udostępnianych.

Jak skorzystać z inteligentnego wózka podczas zakupów?

Wózek wyposażony jest w ekran dotykowy, na którym wyświetlane są w czasie rzeczywistym szczegóły dotyczące produktu. Zobaczymy tam także spersonalizowane promocje oraz skontrolujemy bieżącą sumę zakupów. Ale to nie wszystko. Ekran ułatwi także nawigację po sklepie, pokazując lokalizację produktów. Dzięki temu klienci szybciej znajdą to, czego szukają, bez konieczności przeszukiwania całego supermarketu.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, klienci muszą zeskanować kartę Xtra Savings, którą znajdą pod ekranem i rozpocząć zakupy.