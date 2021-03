AMD Radeon RX 6700 XT już oficjalnie. Co wiemy o nowej karcie?

Dzisiaj (3 marca) AMD zorganizowało trzecią konferencję pod nazwą "When Gaming Begins". Zgodnie z oczekiwaniami zaprezentowano na niej kartę graficzną Radeon RX 6700 XT. Co o niej wiemy?

Zgodnie z przewidywaniami na dzisiejszej konferencji "When Gaming Begins" AMD oficjalnie zaprezentowało nową kartę graficzną Radeon RX 6700 XT. Chociaż początkowo mówiło się, że pokazany zostanie też niższy model, bez "XT" w nazwie, ale na razie Czerwoni ograniczyli się tylko do tej jednej konstrukcji.

AMD Radeon RX 6700 XT - specyfikacja nowej karty

AMD Radeon RX 6700 XT wyposażony jest w układ graficzny Navi 22 XT. Ten składa się z 40 bloków obliczeniowych, co przekłada się na 2560 jednostek strumieniowych. Oprócz tego model ten oferuje 96 MB Infinity Cache oraz maksymalnie taktowanie 2424 MHz. Specyfikację uzupełnia 12 GB pamięci GDDR6 16 Gb/s na 192-bitowej magistrali danych. Ich przepustowość to 384 GB/s. TGP karty wynosi 230 W.

Referencyjna karta zasilana jest za pomocą dwóch złączy PCIe: jednego 8- i jednego 6-pinowego. Bezpośrednią konkurencją dla Radeona RX 6700 XT jest GeForce RTX 3060 Ti, od którego karta ma być nieco wydajniejsza, przynajmniej według AMD. Dziwić może za to cena, która wynosi aż 479 dolarów, bowiem konkurent NVIDII w dniu premiery kosztował tylko 399 dolarów. Inna sprawa, że rekomendowane kwoty nijak mają się w tym momencie do rzeczywistości, więc chyba nie ma to aż tak dużego znaczenia. Karta trafi do sprzedaży 18 marca. Tego samego dnia w sklepach pojawią się też modele niereferencyjne.

Ale nowa karta graficzna to niejedyna nowość. AMD zapowiedziało, że technika Smart Access Memory wkrótce stanie się dostępna na procesorach z serii Ryzen 3000. Czerwoni spodziewają się wzrostu wydajność na tych układach na poziomie około 16 procent. Zapis konferencji AMD możecie obejrzeć poniżej:

Źródło tekstu: AMD