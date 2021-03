Kontroler do PlayStation 5 z banana? Sony złożyło taki patent

Sony złożyło bardzo nietypowy wniosek patentowy. Wynika z niego, że japońska firma zamierza zrobić nowy kontroler do PlayStation 5 z... banana. Tak, z owocu.

Nie mam pojęcia, co siedzi w głowach inżynierów Sony, ale najwyraźniej myślą oni o stworzeniu kontrolera do PlayStation 5 z banana. Powtórzę to jeszcze raz - kontroler do PlayStation 5 z banana. Tak, z... banana. Potwierdza to wniosek patentowy złożony przez japońską firmę. W opisie czytamy:

Byłoby pożądane, aby użytkownik mógł używać niedrogiego, prostego i nieelektronicznego urządzenia jako urządzenia peryferyjnego do gier wideo. Niniejszy pomysł ma na celu rozwiązanie lub przynajmniej złagodzenie niektórych z powyżej zidentyfikowanych problemów.

Z wniosku patentowego wynika, że Sony w przyszłości chciałby dać użytkownikom możliwość tworzenia kontrolerów do gier z prostych artykułów, które znajdują się w naszych domach. Może to być długopis, ołówek, pudełko czy wspominany wcześniej banan. Oczywiście nie oznacza to, że Japończycy wprowadzą swój pomysł w życie. Często tego typu patenty są jedynie sposobem na zabezpieczenie pewnego pomysłu czy idei, które nigdy nie muszą się doczekać finalizacji. Nie zmienia to faktu, że kontroler z banana brzmi... ciekawie.

Używalibyście tego typu sprzętów do grania na PlayStation 5?

Źródło tekstu: GamesRadar