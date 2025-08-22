Sprzęt

Nie tylko Apple ma mocarny układ ARM dla laptopów. Nadchodzi prawdziwa bestia

I chociaż zabrzmi to absurdalnie, to bestią tą jest Chromebook od Acera napędzany procesorem od MediaTeka.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
16:40
0
A dokładniej procesorem MediaTek Kompanio Ultra. Jako że sam mam w swojej szufladzie Chromebooka od Acera z układem MediaTek Kompanio 500, to trudno mi nie podchodzić do tej kwestii sceptycznie. Zwłaszcza że szybki i wydajny to są ostatnie przymiotniki, które przychodzą mi do głowy na myśl o tym urządzeniu. Nie pozwólmy jednak aby moje uprzedzenia miały tu ostateczny głos. Niech przemówi język faktów.

Acer Chromebook Plus Spin 514

Tak właśnie ma się nazywać nadchodzący laptop. Sprzęt, który przez chwilę pojawił się w Best Buy, po czym zniknął, ponieważ było to przed premierą sprzętu. Można jednak traktować te dane niemalże jak pewnik. Dostaniemy więc 14-calowy ekran IPS Full HD, o odświeżaniu 120 Hz, 12 GB RAM LPDDR5x i 256 GB UFS

Najciekawiej jednak prezentuje się tu procesor, czyli MediaTek Kompanio Ultra. Jest to 8-rdzeniowa jednostka z rdzeniem głównym ARM Cortex-X925, którego wspierają 3 wydajne rdzenie Cortex-X4 i 4 energooszczędne Cortex-A720. Za przetwarzanie grafiki odpowiada w nim układ Immortalix-G925 MC11. W środku znajduje się także układ NPU 890 wysokiej wydajności. I chociaż procesor ten raczej nie ma startu do serii Apple M, to wyniesie on Chromebooki z ARM na znacznie wyższy poziom. Niestety, data premiery nie jest jeszcze znana. 

Zródła zdjęć: g0d4ather / Shutterstock
Źródła tekstu: liliputing