Intel potwierdził datę premiery procesorów Intel Rocket Lake-S

Od jakiegoś czasu pojawiają się spekulacje, według których procesory Intel Rocket Lake trafią do sprzedaży jeszcze w marcu. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone i to przez samego Intela.

Kilka dni temu okazało się, że niemiecki sklep Mindfactory trochę się pospieszył i sprzedał wszystkie egzemplarze procesora Intel Core i7-11700K, które trafiły do jego magazynów. W sumie do użytkowników trafiło 120 procesorów, dzięki czemu poznaliśmy pierwsze wyniki testów w popularnych benchmarkach. Stało się to jeszcze przed oficjalną premierą, co najprawdopodobniej oznacza spore problemy dla sklepu. O całą sprawę zapytał Intela dziennikarz HardwareLuxx - Andreas Schilling.

Poważnie traktujemy nasze umowy dotyczące embarga. Wiemy o sprzedawcy detalicznym sprzedającym niewydane produkty i kontynuujemy stosowne działania.

- skomentował sprawę Intel.

Nie wiadomo, co to dokładnie oznacza, ale być może sklep będzie musiał zapłacić karę umowną. Jednak na tym oświadczenie Intela się nie skończyło. Przedstawiciel firmy, może celowo, a może przedwcześnie, wyjawił, że embargo na sprzedaż procesorów Intel Rocket Lake-S schodzi 30 marca. Tym samym przyznał, że to właśnie przedostatniego dnia tego miesiąca będziemy mogli oficjalnie kupować nowe układy. Co więcej, sprzedaż ruszy dokładnie o 15:00 czasu polskiego.

Zobacz: Intel Core i7-11700K pojawił się w pierwszym sklepie. Będzie aż tak drogo?

Zobacz: Znamy prawdopodobną cenę Radeona RX 6700 XT. AMD przestaje być tanie