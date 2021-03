Core i7-11700K trafił do pierwszych osób. Testy pokazują duży wzrost wydajności

Niemieckim sklep Mindfactory sprzedał egzemplarze procesorów Intel Core i7-11700K jeszcze przed oficjalną premierą. Te trafiły do pierwszych użytkowników, którzy pochwalili się wynikami testów. Szykuje się duży wzrost wydajności.

Niemiecki sklep Mindfactory niespodziewanie sprzedał cały swój zapas procesorów Intel Core i7-11700K. Nie chodzi jednak o popularność, jaką cieszyły się układy, a fakt, że nie miały one jeszcze oficjalnej premiery. Ta prawdopodobnie odbędzie się pod koniec marca. Pracownicy sklepu zostali podobno poinformowani przez swoich przełożonych, że procesory można już sprzedawać, więc cały ten proceder wygląda na w pełni zamierzony.

Intel Core i7-11700K - jaką ma wydajność?

Jednak kluczowe w tym wszystkim jest to, że procesor Core i7-11700K trafił do pierwszych użytkowników, a ci pochwalili się wynikami testów w popularnych benchmarkach. Wygląda na to, że Intel zadbał o odpowiedni wzrost wydajności z generacji na generację. Układ osiągnął 600 punktów w Cinebench R20 w teście dla jednego rdzenia oraz 5999 punktów w teście wielowątkowym. Plasuje to go wyżej niż Core i9-10900K, który uzyskuje odpowiednio mniej więcej 530 i 5750 pkt. Lepiej radzą sobie tylko Ryzeny 7 5800X oraz 9 5900X.

Jeśli chodzi o porównanie do bezpośredniego poprzednika, to procesor 11. generacji wypada o około 13 procent szybciej w teście jednordzeniowym i 16 procent szybciej w teście wielowątkowym od Core i7-10700K. To spodziewana poprawa, jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikację układu. Ten ma 8 rdzeni i 16 wątków o maksymalnym taktowaniu 5,0 GHz w Turbo. TDP to 125 W. Martwi tylko cena, która jest sporo wyższa w porównaniu do Core i7-10700K.

Zobacz: Kart graficznych może i nie ma, ale NVIDIA ma powody do zadowolenia

Zobacz: Pierwsze testy GeForce RTX 3060 pokazują wydajność na poziomie RTX 2070 Super

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech