Jaki komputer kupić? Polecane zestawy na marzec 2021

Nie wiesz, jaki komputer najlepiej kupić do gier? Przygotowaliśmy polecane zestawy dla graczy w cenach od 1800 do 8200 zł, które ułatwią złożenie wymarzonego desktopa.

Karta graficzna? Brak w sklepach, więc nie polecamy

Marzec 2021 roku przyniósł trzecie już zestawienie polecanych komputerów dla graczy (i nie tylko graczy) na łamach Telepolis. Wszyscy wiemy, jaka aktualnie panuje sytuacja na rynku, przede wszystkim w kontekście kart graficznych. Bądźmy do bólu szczerzy - składanie w tym momencie komputera nie ma żadnego sensu. Jest to albo niemożliwe, albo wiąże się z dużo wyższymi wydatkami. Niektóre karty graficzne kosztują dzisiaj dwa, a nawet trzy razy więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. RTX 3070, za który powinniśmy zapłacić około 2900 zł, to dzisiaj wydatek rzędu 6000 zł, o ile w ogóle uda Wam się znaleźć dostępny egzemplarz. Dlatego zdecydowaliśmy się na pewną zmianę. Wyszliśmy z założenia, że nie ma sensu polecać zestawów z grafikami w tak kosmicznych cenach. Dlatego praktycznie usunęliśmy GPU z polecanych zestawów. W każdym piszemy, jaki model powinien do niego trafić, gdyby ceny były standardowe.

Jak składamy komputery dla graczy?

Poza tym w zestawach nie zmienia się wiele. Nadal priorytetem jest wydajność w grach, więc największy nacisk kładziemy na procesory, karty graficzne oraz pamięci RAM. Jednocześnie całkowicie rezygnujemy z dysków HDD, bo te są dzisiaj już praktycznie nieopłacalne. Jedyne, sensowne zastosowanie, to trzymanie dużych ilości danych w postaci zdjęć, filmów i dokumentów. Instalowanie gier lub programów na tradycyjnych dyskach talerzowych jest dzisiaj nieopłacalne. Oczywiście nadal SSD są zauważalnie droższe, ale różnica jest już na tyle mała, że tylko dyski półprzewodnikowe zamieściliśmy w polecanych przez nas zestawach. Nadal w większości przypadków nie polecamy też konkretnych obudów oraz systemów chłodzenia w każdym zestawie (o ile nie jest to wymagane), ponieważ ich wybór w dużej mierze zależy od indywidualnych preferencji. Polecane modele znajdziecie na ostatniej stronie, więc każdy powinien wybrać coś odpowiedniego do swojego komputera.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego też chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów.

