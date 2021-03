GeForce RTX 3080 Ti zadebiutuje szybciej niż mogliśmy się spodziewać

Karta graficzna GeForce RTX 3080 Ti prawie na pewno zadebiutuje już w połowie kwietnia - wynika z najnowszych plotek.

GeForce RTX 3080 Ti to karta, na temat której plotki krążą już od jakiegoś czasu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że będzie to kolejny model w ofercie NVIDII, który będzie wyposażony w limiter wydajności w kopaniu kryptowalut. Teraz docierają do nas kolejne informacje, z których wynika, że karta prawie na pewno zadebiutuje w połowie kwietnia.

Pierwsze pogłoski mówiły, że RTX 3080 Ti będzie wyposażony w 20 GB pamięci GDDR6X na 320-bitowej magistrali danych oraz rdzeń GA102 z 10496 jednostkami CUDA. Na ten moment dużo bardziej prawdopodobne wydaje się 12 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej szynie oraz 10240 jednostek CUDA. Niemal pewna jest natomiast obecność limitera ograniczającego wydajność w kopaniu kryptowalut, chociaż ten będzie wymagał ulepszenia, bo w przypadku RTX 3060 już został złamany.

Cena GeForce'a RTX 3080 Ti nie jest znana, ale prawdopodobnie rekomendowana kwota wyniesie 999 dolarów. W końcu RTX 3080 kosztuje 699 dolarów, a RTX 3090 już 1499 dolarów, więc plasowałoby to nowy model mniej więcej pośrodku. Poza tym 999 dolarów kosztuje Radeon RX 6900 XT, dla którego RTX będzie konkurencją. Jeśli karta rzeczywiście zadebiutuje w połowie kwietnia, to niemal na pewno zostanie wykupiona w kilka minut od premiery.

