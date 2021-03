Pojawiły się testy Radeona RX 6700 XT - wydajność na poziomie RTX 3070?

W sieci pojawiły się pierwsze testy karty graficznej AMD Radeon RX 6700 XT. Nowa konstrukcja osiąga wydajność na poziomie RTX-a 3070.

Na początku marca AMD oficjalnie zaprezentowało kartę graficzną Radeon RX 6700 XT. Urządzenie wyposażone w 2560 jednostek strumieniowych i 12 GB pamięci VRAM GDDR6 trafi do sprzedaży 18 marca i prawdopodobnie wyprzeda się w ciągu kilku minut. Teraz do sieci trafiły pierwsze testy, z których wynika, że RX 6700 XT ma wyższą wydajność, niż można było się spodziewać. Karta jest raczej konkurentem dla RTX 3070 niż RTX 3060 Ti.

Radeon RX 6700 XT - wydajność w grach

Pierwszymi testami pochwalił się użytkownik Twittera o pseudonimie Harukaze. Według niego Radeon RX 6700 XT radzi sobie w grach o 8 procent lepiej niż GeForce RTX 3060 Ti, co jednocześnie plasuje go o 1 procent wyżej niż RTX-a 3070. Niestety, nie znamy dokładnej metodologii, w tym konkretnych produkcji (wiemy jedynie o Doom Eternal oraz Shadow of the Tomb Raider), rozdzielczości czy też ustawień szczegółów graficznych. Dlatego też powyższe informacje należy traktować z przymrużeniem oka. Oczywiście nie twierdzę, że RX 6700 XT nie jest równie wydajny, co RTX 3070, ale już sam wybór gier ma niebagatelne znaczenie.

Przy premierze Radeona RX 6700 XT dziwiłem się, że karta kosztuje aż 479 dolarów. W końcu miała być konkurencją dla GeForce'a RTX 3060 Ti, który w dniu premiery był tańszy aż o 80 dolarów. Wygląda jednak na to, że prawdziwym rywalem dla Radeona jest RTX 3070, za którego na premierę trzeba było zapłacić 499 dolarów. W takim wypadku cena RX 6700 XT ma zdecydowanie więcej sensu.

