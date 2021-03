PlayStation VR: tak będzie wyglądał nowy kontroler

Sony coraz chętniej dzieli się z nami informacjami na temat nowej generacji PlayStation VR. W nowym poście na oficjalnym blogu zaprezentowano nowy kontroler.

Można się było spodziewać, że wraz z premierą PlayStation 5 zobaczymy także nową wersję PlayStation VR, gogli wirtualnej rzeczywistości Sony. Tak się jednak nie stało. Nie oznacza to jednak, że projekt został porzucony. Nowa wersja PlayStation VR zadebiutuje już niebawem i, jak się okazuje, przyniesie sporo usprawnień w zakresie sterowania.

O ile pierwsza generacja PlayStation VR pozwalała skorzystać albo ze standardowego DualShocka 4, albo PlayStation Move, w nowej wersji dostaniemy dedykowany kontroler, inspirowany rozwiązaniami znanymi m.in. z Oculus Rift i HTC Vive. Będzie się on składał z dwóch elementów, po jednym przypisanym dla każdej dłoni, na który umieszczone zostały gałki analogowe i komplet przycisków.

Co ważne, nowy kontroler dla PlayStation VR skorzysta z wielu technologii, które zadebiutowały wraz z padem DualSense. Mowa tu o adaptacyjnych triggerach oraz zaawansowanej haptyce. Zostanie on także wyposażony w funkcję śledzenia ruchu oraz wykrywania dotyku. Jak obiecuje producent na to zapewnić jeszcze większą immersję podczas korzystania z wirtualnej rzeczywistości.

Niestety nadal nie wiemy, kiedy nowa wersja PlayStation VR trafi do sprzedaży. Jak na razie producent obiecał wyłącznie, że nowe kontrolery wkrótce trafią w ręce developerów, co też jest dobrą wiadomością - dzięki temu nie będziemy musieli zbyt długo czekać na gry, korzystające z nowych funkcji.

Zobacz: Denuvo dostępne w grach na PlayStation 5. Ma zwalczać cheaterów

Zobacz: Horizon Zero Dawn za darmo w ramach akcji Play At Home

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony, własn

Źródło tekstu: Sony