Horizon Zero Dawn za darmo w ramach akcji Play At Home

Już niedługo posiadacze konsol PlayStation będą mogli pobrać kolejne darmowe gry w ramach kampanii Play At Home. Jednym z tytułów ma być Horizon Zero Dawn, wielki hit z 2017 roku

Firma Sony ogłosiła kolejne tytuły oferowane za darmo w ramach akcji Play At Home. Gry będą udostępniane w dwóch rzutach. Już 25 marca na graczy czekają następujące produkcje:

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Jak widać na liście nie brakuje popularnych pozycji, cieszących się uznaniem zarówno graczy, jak i krytyków. Nie są one jednak główną atrakcją. Ta czeka na graczy trochę później, bo 19 kwietnia. Wtedy to wszyscy posiadacze konsol PlayStation 4 i 5 będą mogli zupełnie za darmo pobrać Horizon Zero Dawn Complete Edition. Mówimy tu o jednej z najwyżej ocenianych ekskluzywnych produkcji na konsole Sony i to w wersji kompletnej, zawierającej dodatek The Frozen Wilds. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zapoznać się z przygodami Aloy, to czeka go nie lada gratka i jakieś 30 godzin świetnej zabawy.

Warto podkreślić, że wszystkie gry udostępnione w ramach akcji Play At Home oferowane są zupełnie za darmo i nie wymagają posiadania abonamentu PlayStation Plus. Jedynym warunkiem jest dodanie ich do swojej biblioteki w czasie trwania kampanii. Sama akcja ma natomiast na celu zachęcenie graczy do pozostania w domu i stanowi cegiełkę dokładaną przez Sony w walce z trwającą pandemią.

