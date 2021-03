Denuvo dostępne w grach na PlayStation 5. Ma zwalczać cheaterów

Firma Irdeto, twórcy zabezpieczenia Denuvo, poinformowała o podjęciu współpracy z Sony. Dzięki temu Denuvo Anti-Cheat jest już dostępne dla twórców gier na PlayStation 5.

Denuvo to znienawidzone przez graczy zabezpieczenie przeciwko piratom. Wiele testów udowodniło już, że ma ono negatywny wpływ na wydajność w grach. Dodatkowo potrafi stwarzać problemy osobom, które zakupił oryginalną kopię zabezpieczonej w tej sposób produkcji. Pomimo tego jest na tyle skuteczne, że wielu deweloperów decyduje się na implementację Denuvo. Chociaż finalnie każda wersja jest łamana, to zazwyczaj powstrzymuje piratów przez pierwsze kilka tygodni czy nawet miesięcy od premiery, które są kluczowe dla sprzedaży danego tytułu. Czy teraz to samo czeka nas na PlayStation 5?

Denuvo w grach na PlayStation 5?

Firma Irdeto, która stoi za zabezpieczeniem Denuvo, poinformowała o nawiązaniu współpracy z Sony. Na mocy porozumienia Denuvo Ani-Cheat dołączyło do programu PlayStation 5 Tools and Middleware i może być używane w grach na najnowszą konsolę japońskiej firmy. Co ważne, nie jest to samo zabezpieczenie, co zwykłe Denuvo. Anti-Cheat służy do walki z cheaterami w produkcjach z trybem multiplayer. Poza tym zabezpiecza przed wyciekiem kluczowych danych.

Co ciekawe, chociaż Irdeto dopiero teraz pokusiło się o takie ogłoszenie, to Denuvo Anti-Cheat podobno zostało już wykorzystane w nieznanych z nazwy grach na PlayStation 5, które mają tryb multiplayer. Wiemy, że zabezpieczenie na pewno trafiło do Doom Eternal na PC, ale z powodu niezadowolenia graczy zostało szybko usunięte. Miejmy nadzieję, że mechanizm nie wpłynie negatywnie na gry na PS5. Irdeto zapewnia, że Denuvo Anti-Cheat nie ma wpływu na wydajność na PS5.

Źródło tekstu: Irdeto