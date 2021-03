Microsoft testuje Edge Chromium na Xboksach. Na konsolach zadziała Google Stadia

Microsoft rozpoczął testy nowej przeglądarki Edge Chromium na swoich konsolach. Oznacza to, że Xboksy wkrótce zyskają zupełnie nowe możliwości.

Microsoft rozpoczął testy nowej przeglądarki, opartej na Chromium, na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S. Z aplikacji mogą już korzystać uczestnicy programu Alpha Skip-Ahead. Chociaż aktualna wersja ma jeszcze kilka mniejszych błędów (wciąż nie obsługuje myszki i klawiatury), to finalnie powinna dać użytkownikom Xboksów zupełnie nowe możliwości.

Edge Chromium na Xbox One, Xbox Series X oraz Xbox Series S

Edge Chromium w wersji na Xbox One oraz Xbox Series X/S pozwoli między innymi na uruchomienie na konsolach Google Stadia oraz GeForce Now. Przeglądarka powinna też lepiej radzić sobie z obsługą Skype'a lub Discroda w wersji webowej, ale skoro te mają swoje dedykowane aplikacje, to nie jest to chyba szczególnie potrzebne. Poza tym Edge Chromium na Xboksach pozwoli mniej więcej na to samo, co PC-towa wersja, włącznie z obsługą rozszerzeń, synchronizacji między urządzeniami oraz kolekcji.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

Wsparcie dla starszej wersji Edge kończy się na komputerach już jutro, czyli 9 marca. Od tego dnia przeglądarka nie dostanie już żadnej aktualizacji, a jedyną wspieraną przez Microsoft wersją będzie ta oparta na Chromium. Nie wiadomo, kiedy amerykańska korporacja wprowadzili finalną wersję nowej przeglądarki na Xboksach, ale skoro trwają już testy, to jesteśmy tego bliżej niż dalej.

Zobacz: NVIDIA zwiększa przewagę nad AMD. Kupujemy dużo więcej GeForce'ów niż Radeonów

Zobacz: Górnicy kryptowalut rujnują rynek gamingowych laptopów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: The Verge