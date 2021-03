DLSS na Nintendo Switch Pro także w trybie przenośnym - nowe informacje o konsoli

Konsola Nintendo Switch Pro ma obsługiwać technikę NVIDIA DLSS. Co ważne, ta będzie realizowana nie przez podstawkę, czyli zadziała również w trybie przenośnym.

W ostatnich tygodniach nasiliły się doniesienia na temat konsoli Nintendo Switch Pro. Chociaż Japończycy uparcie zaprzeczają jej istnieniu, to coraz więcej wskazuje na to, że urządzenie rzeczywiście powstaje i wkrótce zostanie oficjalnie zapowiedziane. Niedawno pojawiły się plotki, według których NVIDIA niedługo zakończy produkcję układów SoC do Nintendo Switch, co tylko podsyciło płomień domysłów. Nie ma w tym jednak nic dziwnego skoro wersja Pro ma obsługiwać technikę NVIDIA DLSS. Teraz docierają do nas kolejne pogłoski na ten temat.

Nintendo Switch Pro z NVIDIA DLSS

NateDrake na forum ResetEra zdradził, że według jego wiedzy NVIDIA DLSS w konsoli Nintendo Switch Pro będzie obsługiwane sprzętowo i to nie przez stację dokującą. Oznaczałoby to, że rozwiązanie to zostanie zaimplementowane bezpośrednio w SoC urządzenia i będzie dostępne również w trybie przenośnym, który w normalnej wersji konsoli charakteryzuje się trochę mniejszą wydajnością.

Oprócz tego NateDrake, który często dostarcza wiarygodne informacje na temat Nintendo, przyznał, że Switch Pro miał docelowo zadebiutować jeszcze w 2021 roku, ale plany Japończyków mocno się przesunęły. Dlatego w tym roku możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi, ale na sklepowe półki konsola trafi prawdopodobnie dopiero w 2022 roku. Jego zdaniem ulepszona zostanie też stacja dokująca, która może obsługiwać rozdzielczość 4K Ultra HD. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalne informacje Nintendo.

