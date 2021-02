Nintendo Switch Pro obsłuży NVIDIA DLSS i 4K Ultra HD?

Plotki o Nintendo Switch Pro krążą już od wielu miesięcy, ale Japończycy ciągle zaprzeczają istnieniu urządzenia. Pomimo tego pojawiają się kolejne pogłoski, a według najnowszych konsola obsłuży technikę NVIDIA DLSS oraz rozdzielczość 4K Ultra HD.

Konsola Nintendo Switch Pro prawdopodobnie powstaje i to pomimo zapewnień japońskiej firmy, że tak nie jest. Na temat urządzenia od wielu miesięcy pojawia się zbyt wiele plotek, żeby nie było w nich nawet małego ziarenka prawdy. Najnowsze pogłoski sugerują, że Nintendo Switch Pro obsłuży technikę NVIDIA DLSS, której głównym zadaniem (przy wykorzystaniu AI) jest zwiększenie wydajności w grach przy zachowaniu odpowiedniej jakości obrazu.

Takie informacje przekazał użytkownik forum ResetEra o pseudonimie NateDrake. Już kilkukrotnie okazywał się on wiarygodnym źródłem informacji, więc prawdopodobnie ma dostęp do dobrych źródeł. Według jego wiedzy Nintendo Switch Pro obsłuży NVIDIA DLSS oraz rozdzielczość 4K Ultra HD, o której plotki pojawiły się już jakiś czas temu. Usprawnieniu ma ulec również tryb przenośny, ale nie wiadomo, na czym miałoby to dokładnie polegać. Prawdopodobnie chodzi po prostu o wyższą rozdzielczość wbudowanego ekranu.

Konsola ma zadebiutować jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie jest znana. Jeśli miałoby dojść do opóźnienia do 2022 roku, to Nintendo powinno to oficjalnie zapowiedzieć w ciągu kilku najbliższych miesięcy, ponieważ devkity trafiły już deweloperów, którzy pracują nad grami na Switcha Pro. Oczywiście powyższe informacje należy traktować ze sporym dystansem.

