Nintendo Switch na drodze do zostania najpopularniejszą konsolą w historii

Mniej więcej 4 lata po światowej premierze Nintendo Switch jest na dobrej drodze do zostania najpopularniejszą konsolą w historii.

Konsola Nintendo Switch została zaprezentowana w październiku 2016 roku, ale do sprzedaży trafiła w marcu 2017 roku. Oznacza to, że na sklepowych półkach jest dostępna od prawie 4 lat (dokładnie 46 miesięcy). W tym czasie Japończykom udało się sprzedać aż 79,87 mln egzemplarzy Switcha, co już czyni z urządzenia jedno z najpopularniejszych w historii. Przy aktualnej dynamice osiągnięcie pierwszego miejsca nie jest niemożliwe.

Warto porównać, jak inne konsole sprzedawały się 46 miesięcy po rynkowym debiucie. PlayStation 4 osiągnęło w tym czasie poziom 67 mln sprzedanych egzemplarzy, a PlayStation 2 (najpopularniejsza konsola w historii) już 69,5 mln. Jeszcze lepiej radziły sobie inne konsole Nintendo. Wii znalazło około 75 mln nabywców 46 miesięcy po premierze, a Nintendo DS aż 83 mln. Widać po tym, że dynamika sprzedaży Switcha jest w tym momencie bardzo dobra.

Czy Switch stanie się najpopularniejszą konsolą w historii? Może być o to niezwykle trudno, ale nie jest to niemożliwe. PlayStation 2 sprzedało się w liczbie aż 159 mln egzemplarzy na całym świecie. Jeśli Nintendo chce pobić ten rekord, to musi sprzedać dwa razy więcej sztuk swojej najnowszej konsoli niż do tej pory. Pomóc może w tym wersja Pro, na temat której plotki krążą od jakiegoś czasu. Jednak najważniejszy argumentem za kupnem danego urządzenia zawsze są gry, a portfolio tych Japończycy mają niezwykle mocne.

Źródło tekstu: TechPowerUp