Epic Games Store w 2020 roku rozdał 750 mln darmowych gier. Co w 2021?

Epic Games Store podsumował 2020 roku i przy okazji zdradził plany na przyszłość. W minionych 12 miesiącach za pośrednictwem launchera rozdano aż 750 mln darmowych gier.

W 2020 roku na Epic Game Store rozdano prawie 750 mln darmowych gier. Przy założeniu, że były to 103 różne produkcje, wychodzi na to, że każda z nich została odebrana średnio przez 7,28 mln osób, przy czym śmiało można założyć, że gry pokroju Star Wars Battlefront II cieszyły się zdecydowanie większym zainteresowaniem, niż mało znane tytuły z gatunku indie. Według Epic Games, jeśli odebraliście wszystkie darmowe gry w 2020 roku, to Wasza biblioteka została wzbogacona o produkcje o łącznej wartości aż 2407 dolarów.

Epic Games Store w 2020 roku

Ale Epic Games Store to nie tylko darmowe gry. Platforma pochwaliła się 160 mln aktywnych użytkowników na PC-tach, którzy wygenerowali przychód na poziomie 700 mln dolarów. Z tego 265 mln dolarów poprzez zakup gier firm trzecich. Wychodzi na to, że 435 mln dolarów przyniosły same gry Epic Games. Wzrósł też czas spędzany przez graczy w produkcjach uruchomionych za pomocą Epic Games Store. W 2019 roku spędziliśmy w ten sposób 3,35 mld godzin. W 2020 roku wynik ten wzrósł aż do 5,7 mld godzin. Częściowo tak duża poprawa wynika ze światowego lockdownu.

Wzrosła też liczba dostępnych gier w EGS ze 190 do 471. Z kolei najpopularniejsze produkcje w Epic Games Store w 2020 roku to: Assassin's Creed: Valhalla, Satisfactory, Fortnite, Snow Runner, Godfall, Borderlands 3, Rocket League, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Grand Theft Auto V oraz Rogue Company.

Epic Games Store - co w 2021?

A co Epic Games Store szykuje w 2021 roku? Przede wszystkim kolejne udoskonalenia samej aplikacji. W ciągu najbliższych 12 miesięcy pojawią się profile graczy oraz ulepszone osiągnięcia. Twórcy launchera chcą też poprawić listy życzeń. Poza tym Epic Games Store prawdopodobnie nadal będzie co tydzień oferować darmowe gry.

