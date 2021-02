Nowe gry na PC i konsole - luty 2021

Nowe gry na PC i konsole ukazują się rzadziej w styczniu i lutym. Najlepsze tytuły zarezerwowane zostały na końcówkę roku i teraz przyszedł czas na krótki odpoczynek wydawców. Nie oznacza to, że nie będzie w co grać. Oto najciekawsze premiery gier na luty 2021 roku.

Nowe gry w lutym 2021? My już wiemy, w co grać!

W lutym 2021 roku zadebiutuje kilka gier zarówno na konsolach, komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. W sumie wybrałem kilkanaście produkcji, z których część w ciągu najbliższego miesiąca nie tylko oficjalnie zadebiutuje, co staną się dostępne w ramach tzw. wczesnego dostępu. Wszystkie zostały ułożone pod względem chronologicznym od najwcześniejszej do najpóźniejszej daty premiery.

Destruction AllStars

Jedną z ciekawszych premier w tym miesiącu jest Destruction AllStars na konsolę PlayStation 5. To futurystyczna samochodówka, która nawiązuje do klasyki sprzed lat, czyli Destruction Debry. Zasady rozgrywki są mniej więcej takie same, co oznacza, że nie lokata na mecie jest najważniejsza, ale zniszczenie przeciwników. W tym celu mamy do dyspozycji unikalne cechy pojazdów. Do wyboru jest zarówno kampania fabularna, jak i tryb multiplayer.

Premiera: 2 lutego 2021

Platforma: PlayStation 5

Slay the Spire

Znane i lubiane wśród graczy połączenie karcianki i produkcji typu rouglike. Tym razem debiutuje w wersji na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Warto sprawdzić!

Premiera: 3 lutego 2021

Platforma: Android

Warewolf: The Apocalypse - Earthblood

Warewolf: The Apocalypse - Earthblood to produkcja RPG, która powstała na licencji stołowej gry fabularnej Wilkołak: Apokalipsa. Fabuła odgrywa się w czasach współczesnych, chociaż w ich alternatywnej wersji, gdzie świat zamieszkany jest przez stwory znane z legend i mitów. Sami wcielamy się w Wilkołaka, który razem ze swoim stadem rozpoczyna walkę z korporacją Endron. Zapowiada się ciekawa historia!

Premiera: 4 luty 2021

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

NiOh 2 Remastered: The Complete Edition



NiOh 2 Remastered: The Complete Edition to kompletne wydanie gry razem z trzema rozszerzeniami fabularnymi. Produkcja debiutuje w wersji na PlayStation 5, gdzie dostępna jest w rozdzielczości 4K Ultra HD lub z płynnością 120 klatek na sekundę (do wyboru). Propozycja idealna dla miłośników gier typu soulslike.

Premiera: 5 lutego 2021

Platforma: PlayStation 5

Little Nightmares II

Kontynuacja świetnej platformówki z 2017 roku, w której ponownie zobaczymy bohatera znanego z pierwszej części, ale tym razem w roli przewodnika. Twórcy z Tarsier Studios po raz kolejny obiecują mroczny i niepokojący klimat i nie ma powodów, aby im nie wierzyć.

Premiera: 11 lutego 2021

Platforma: PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Odświeżona wersja platformówki z 2013 roku, która od pierwowzoru różni się nie tylko usprawnioną grafiką i ulepszonymi mechanikami, ale też nowy trybem rozgrywki o nazwie Bowser's Fury. Tradycyjnie już hydraulik musi uratować księżniczki (tak, w liczbie mnogiej), tym razem z Królestwa Sprixie.

Premiera: 12 lutego 2021

Platforma: Switch

Nebuchadnezzar

Nebuchadnezzar to strategia ekonomiczna, która już swoim wyglądem przypomina klasyczne produkcje z tego gatunku. W grze stajemy za sterami starożytnej cywilizacji, zamieszkującej tereny dawnej Mezopotamii. Produkcję stworzyło czeskie studio Nepos Games.

Premiera: 17 lutego 2021

Platforma: PC

Shattered: Tale of the Forgotten King

Shattered: Tale of the Forgotten King ma być nowym i nietypowym podejście do gatunku soulslike, ponieważ łączy w sobie elementy znane z produkcji RPG oraz platformówek. W grze wcielamy się w tajemniczego Wędrowca, którego celem jest nie tylko poznanie losów przemierzanej krainy i zamieszkującej jej dawnie cywilizacji, ale też pokonanie dwunastu Demiurgów, którzy pogrążyli ten świat w chaosie.

Premiera: 17 lutego 2021

Platforma: PC

Rustler

Polska produkcja, która określana jest mianem GTA w średniowieczu. Całość akcji obserwujemy z góry, co przywodzi na myśl pierwsze, jeszcze dwuwymiarowe odsłony Grand Theft Auto. Jako gracz wcielamy się w rolę średniowiecznego przestępcy. Całość utrzymana jest w humorystycznym tonie.

Premiera: 18 lutego (wczesny dostęp)

Platformy: PC

Persona 5 Strikers

Persona 5 Strikers to spin-off znanej serii jRPG, ale tym razem w formie slashera z elementami RPG. Gra powstała w studiu Omega Force, które ma na swoim koncie między innymi Dynasty Warriors. Akcja gry rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z Pesona 5.

Premiera: 23 lutego 2021

Platforma: PC, PlayStation 4, Switch

Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods to przedstawiciel gatunku hack'n'slash, w którym wcielamy się w śmiałka, który żądny jest bogactw i ogromnej mocy. W tym celu przemierza liczne labirynty. Ciekawym mechanizmem w tej produkcji mają być klątwy, które jednocześnie wzmacniają i osłabiają głównego bohatera.

Premiera: 23 lutego 2021

Platforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Lust from Beyond

Kolejna, polska produkcja na liście. Lust from Beyond to przygodowy horror z perspektywy pierwszej osoby. Tytuł, z powodu tematyki mocno erotycznej, skierowany jest do dorosłego odbiorcy. W grze wcielamy się w antykwariusza, chcącego dostać się do krainy rozkoszy i bólu, która systematycznie objawia się mu się w snach.

Premiera: 25 lutego 2021

Platforma: PC

Wihmund: The Return of the Hidden Knights

Gra autorstwa studia The Scholastics to klasyczne, izometryczne RPG. Akcja osadzona jest w świecie inspirowanym wierzeniami celtyckimi. W produkcji wcielamy się w jednego z braci bliźniaków, który stara się odkryć swoje pochodzenie. Twórcy duży nacisk położyli na opowiadaną historię, swobodny rozwój postaci i relacje między poszczególnymi bohaterami.

Premiera: 25 lutego

Platforma: PC

Realpolitiks II

Druga odsłona gry strategicznej z 2017 roku, stworzonej przez polskie studio Jujubee. W niej stajemy za sterami jednego z 216 krajów do wyboru i dbamy o niemal każdy aspekt jego działania, włącznie z gospodarką, dyplomacją oraz obronnością. W porównaniu z jedynką twórcy obiecali jeszcze bardziej rozbudowane mechaniki.

Premiera: luty 2021

Platforma: PC

