The Medium – polska gra już się zwróciła

Zaledwie 4 dni temu polska gra The Medium miała swoją światową premierę, a już całkowicie się zwróciła. Co więcej, nastąpiło to zaledwie dzień po debiucie.

Polska gra The Medium zadebiutowała 28 stycznia w wersji na konsole nowej generacji Microsoftu - Xbox Series X oraz Xbox Series S, a także komputery osobiste. Od pierwszego dnia jest też dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass. Recenzje i opinie są głównie mieszane, ale średnia 71 punktów z recenzji na Metacritic i 7,3 punktów w ocenie samych graczy można uznać za sukces. To kolejna już produkcja, która pokazuje, że Polacy wiedzą, jak robić gry. Z perspektywy twórców najważniejsze jest jednak to, że The Medium już się zwróciło.

Zgodnie z szacunkami emitenta sprzedaż gry 'The Medium' osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji i marketingu gry.

- czytamy w komunikacie Bloober Team

The Medium to horror psychologiczny, w którym ogromną rolę odgrywa mechanika dwóch światów - realnego oraz duchowego. W grze wcielamy się w Marianne, która stara się rozwikłać zagadkę zmarłej w przeszłości dziewczynki. Produkcja została stworzona przez krakowskie studio Bloober Team. Deweloper istnieje od 2008 roku, a od 2011 jest notowany na NewConnect.

Źródło tekstu: Bloober Team, wccftech