The Medium - rozdzielczość na Xbox Series X spada nawet do 900p

Wczoraj (28 stycznia) zadebiutowała polska gra The Medium. Produkcja Bloober Team dostępna jest na PC-tach oraz konsolach Xbox Series X/S. Niestety, na tych drugich nie działa tak dobrze, jak należało się spodziewać.

The Medium to najnowsza gra krakowskiego studia Bloober Team, która zbiera całkiem przyzwoite recenzje w największych serwisach gamingowych na świecie. Średnia ocena na poziomie 71 pkt na 100 możliwych może nie czyni z niej hitu na miarę Wiedźmina 3, ale z pewnością jest powodem do zadowolenia dla polskich twórców. Niestety, nie wszystko poszło chyba zgodnie z planem. Gracze na Xbox Series X oraz Xbox Series S mogą zdziwić się, jak The Medium działa na ich konsolach.

The Medium - jak działa na Xbox Series X?

Okazuje się, że chociaż The Medium na Xbox Series X działa nawet w rozdzielczości 4K Ultra HD, to są momenty, w których liczba wyświetlanych pikseli drastycznie spada. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy obserwujemy dwa światy jednocześnie - ten realny oraz duchowy. Cały problem polega na tym, że to kluczowa mechanika gry i takich momentów jest bardzo dużo. W skrajnych przypadkach rozdzielczość na XSX spada do zaledwie 900p, co na konsolę nowej generacji, reklamowanej hasłami 4K i 120 fps, może rozczarowywać. Jeszcze gorzej jest na Xbox Series S, gdzie rozdzielczość spada nawet do 648p.

Ale nie tylko rozdzielczość zaskakuje negatywnie. Już przy konsolach poprzedniej generacji gracze narzekali, że niemal wszystkie gry oferują płynność zaledwie 30 klatek na sekundę. Problem ten miały rozwiązać mocniejsze podzespoły w nowych urządzeniach. Jednak The Medium tego nie potwierdza. Chociaż nie jest to dynamiczna produkcja, to 30 klatek na sekundę rozczarowuje, tym bardziej biorąc pod uwagę dynamiczne skalowanie rozdzielczości. Oznacza to, że nie tylko gra oferuje 30 fps-ów, to nawet nie w stałym 4K Ultra HD. Czy to na pewno nowa generacja konsol? Pamiętajcie jednak, że nie rozdzielczość i płynność są najważniejsze. Z recenzji wynika, że The Medium to bardzo udany horror, który warto sprawdzić. Tym bardziej że gra dostępna jest w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

