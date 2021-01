The Medium - dzisiaj premiera polskiej gry. Jest dostępna w Xbox Game Pass

Dzisiaj (28 stycznia) premierą ma polska gra The Medium, stworzona przez krakowskie studio Bloober Team. Produkcja dostępna jest w ramach abonamentu Xbox Game Pass na konsolach Xbox oraz PC-tach.

The Medium, inspirowane legendarnym wręcz Silent Hill, już na starcie wyróżnia się kilkoma aspektami. Przede wszystkim w produkcji polskiego studia zwiedzimy jednocześnie dwa światy, określane mianem Dual Reality - realny oraz duchowy. Dopiero odkrycie tajemnic obu z nich doprowadzi nas do rozwiązania licznych zagadek, w tym też najważniejsze. Oprócz tego warto też wspomnieć o mieście, w którym rozgrywa się akcja, czyli Krakowie. To właśnie po stolicy Małopolski przyjdzie nam chodzić w ramach rozgrywki. Twórcy przygotowali między innymi Matejki, ulicę Bracką, Krakowski Rynek, czy też ośrodek wypoczynkowy Niwa, będący odzwierciedleniem prawdziwego hotelu w mieście Wawelskiego Smoka.

Zobacz: Nowy sterownik GeForce Game Ready zoptymalizowany dla gry The Medium

The Medium - od dzisiaj dostępne także w Xbox Game Pass

W grze wcielimy się w Marianne. Bohaterka gry próbuje odkryć tajemnicę śmierci dziecka sprzed lat. W trakcie historii staniemy przed wieloma zagadkami, na które z czasem znajdziemy odpowiedzi. A to wszystko w klimacie horroru, który przez cały czas ma nas trzymać w napięciu. Warto też wspomnieć o aktorach - Weronice Rosati oraz Marcinie Dorocińskim, którzy - podczas sesji motion capture - wprawili w ruch głównych bohaterów tej historii.

The Medium ma premierę dzisiaj (28 stycznia) w wersji na konsole nowej generacji Xbox Series X oraz Xbox Series S, a także na PC-ty. Na wszystkich platformach polska produkcja dostępna jest w ramach abonamentu Xbox Game Pass, który w ramach licznych promocji można wykupić w bardzo okazyjnej cenie 4 zł.

Zobacz: Cyberpunk 2077 - patch 1.1 zepsuł główny wątek fabularny

Zobacz: Chińczycy szykują się do wielkiego przejęcia. Na celowniku Electronic Arts i wydawca GTA