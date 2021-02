Nintendo Direct: Splatoon 3, nowy Mario, remake kultowej Zeldy i Fall Guys na Switcha

Mocne uderzenie - tak w dwóch słowach można opisać wczorajsze Nintendo Direct. Wśród zapowiedzianych tytułów znalazły się m.in. odświeżona wersja The Legend of Zelda: Skyward Sword, Splatoon 3, nowy Mario Golf oraz Fall Guys w wersji na Nintendo Switch.

Fani Nintendo mają na co czekać! Podczas wczorajszego Nintendo Direct zapowiedziano całą masę interesujących tytułów, które trafią na Switcha w ciągu najbliższych miesięcy. Pełną listę znajdziecie na końcu tytułu, a tymczasem skupimy się na najbardziej interesujących pozycjach.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Fani Zeldy z pewnością wyczekują świeżych informacji na temat Breath of the Wild 2. Na te niestety będziemy musieli jeszcze poczekać, ale w międzyczasie Nintendo przygotowało dla nas coś w zamian - remaster The Legend of Zelda: Skyward Sword z Nintendo Wii. Odświeżona wersja klasycznego tytułu dostępna będzie na Nintendo Switch i doczeka się usprawnień graficznych. Zachowane będzie jednak to, co stanowiło o unikalności tytułu w czasie premiery: sterowanie za pomocą ruchów ręką, tutaj wykonywanych za pomocą JoyConów. O ile jednak oryginał zmuszał nas do machania mieczem, tutaj będzie to tylko jedna z kilku opcji - tytuł doczeka się także klasycznego sterowania za pomocą przycisków.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD zadebiutuje 16 lipca 2021 wraz z limitowaną edycją konsoli z motywem nawiązującym do tytułu.

Mario Golf: Super Rush

Już niedługo na Switcha trafi nowy tytuł z popularnym hydraulikiem. Nie będzie to jednak kolejna platformówka, ani nawet wyścigi gokartów, a symulacja golfa - choć w mocno imprezowym wydaniu. W Mario Golf: Super Rush gracze wcielą się w ulubionych bohaterów ze świata Mario, by robić to, co zwykle robi się na polu golfowym: z całej siły uderzać kijem w małą piłeczkę i cicho sklinać pod nosem, ile razy poleci nie tam, gdzie byśmy chcieli.

Tę prostą czynność będziemy mogli sobie jednak urozmaicić na kilka sposobów, np. poprzez wybór jednego z nowych trybów, w tym trybu fabularnego oraz trybu wyścigu, w którym razem ze znajomymi ścigamy się o to, komu pierwszemu uda się skończyć cały tor. Na chętnych czeka także opcja sterowania gestami rodem z Nintendo Wii.

Zainteresowani? No to nie zostało nic innego, jak zaczekać na premierę. Ta będzie miała miejsce już 25 czerwca 2021.

Splatoon 3

Splatoon to prawdopodobnie najbardziej niecodzienna seria w portfolio Nintendo. Jest to nie byle jakie osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że w tym samym portfolio znajdziemy tytuł, gdzie Solid Snake z Metal Gear Solid walczy z instruktorką z Wii Fit na miecze świetlne w akompaniamencie muzyki z Pokemonów. A jednak mimo tej unikalności - oraz oryginalnego debiutu na WiiU - seria zdobyła olbrzymie grono fanów, którzy prawdopodobnie jeszcze najbliższych kilka dni będą świętować zapowiedź trzeciej części serii.

Niestety na samą premierę będą musieli poczekać nieco dłużej, gdyż Splatoon 3 zadebiutuje dopiero w 2022 roku. W międzyczasie powinniśmy jednak dowiedzieć się nieco więcej o samym tytule.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout to niespodziewany hit, który w zeszłym roku szturmem zdobył serca graczy na PC i PlayStation 4... no, w każdym razie przez chwilę, dopóki na scenę nie wkroczyło Among Us. Mimo to produkcja o wyścigach niezgrabnych galaretek (pianek?) nadal dostarcza mnóstwo zabawy graczom na całym świecie, a już niedługo dołączą do nich posiadacze konsol Nintendo Switch.

Fall Guys: Ultimate Knockout zadebiutuje na "pstryczka" latem tego roku. Co więcej, w mediach społecznościowych twórcy potwierdzili, że w tym samym czasie gra trafi także na konsole Xbox One oraz Xbox Series X i Series S.

Project Triangle Strategy

Fani klasycznych jRPG z pewnością kojarzą Octopath Traveler, czyli hit, który przed kilkoma latami zadebiutował na Nintendo Switch. Charakteryzował się klasycznym gameplayem oraz uroczą stylizowaną grafiką, nawiązującą do kultowych produkcji z czasów SNES-a, takich jak Final Fantasy VI, Chrono Trigger czy Dragon Quest V. Dobra wiadomość - Octopath Traveler doczeka się duchowego spadkobiercy pod postacią Project Triangle Strategy (tytuł roboczy).

Powróci charakterystyczna oprawa graficzna, łącząca dwuwymiarowe sprite'y z trójwymiarowym otoczeniem. Zmieni się natomiast gameplay, ponieważ zamiast tradycyjnego jRPG dostaniemy strategię turową w stylu Fire Emblem, Final Fantasy Tactics czy Tactics Ogre. Project Traingle Strategy zadebiutuje w 2022 roku.

Nintendo Direct - 17.02.2021 - pełna lista zapowiedzianych tytułów:

Fall Guys: Ultimate Knockout

Outer Wilds

Famicom Detective Club: The Missing Heir

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind Me

Samurai Warriors 5

Legend of Mana

Monster Hunter Rise

Mario Golf: Super Rush

Tales from the Borderlands

Capcom Arcade Stadium

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

No More Heroes 3

Neon White

DC Super Hero Girls: Teen Power

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Miitopia

Project Triangle Strategy

Star Wars Hunters

Konckout City

World's End Club

Ninja Gaiden: Master Collection

Bravely Default II

Ghosts 'n Goblins Resurrection

SaGa Frontier Remastered

Apex Legends

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Splatoon 3

