Among Us - nowa mapa jeszcze w tym miesiącu, ale to nie wszystko

Among Us jeszcze w tym tygodniu doczeka się długo wyczekiwanej, nowej mapy o nazwie Airship.

Among Us to jedna z najpopularniejszych gier ostatnich miesięcy. Zainteresowanie produkcją Innersloth niespodziewanie wystrzeliło 2 lata po premierze, co zaskoczyło wszystkich, nawet samych twórców. Z tego też powodu przerwali prace nad drugą częścią i postanowili skupić się na rozwoju jedynki. Zapowiedzieli między innymi nową mapę, która w końcu otrzymała oficjalną datę premiery.

Kiedy nowa mapa w Among Us?

Nowa mapa do Among Us o nazwie The Airship zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu, a konkretnie 31 marca. Na tym jednak lista nowości się nie kończy. Razem z mapą zostaną dodane: konta użytkowników oraz możliwość zgłaszania osób, które łamią zasady gry. To właśnie te mechanizmy spowodowały opóźnienie w premierze mapy, bowiem twórcy nie chcieli jej wydawać bez tego.

Najważniejsze, że gracze w końcu doczekają się nowe mapy w Among Us. Jestem przekonany, że spowoduje to kolejny wystrzał popularności i do gry wróci wielu streamerów, którzy w dużej mierze odpowiadają za ogromne zainteresowanie produkcją. W tym momencie Innersloth skłąda się z zaledwie 5 osób i to tylko dlatego, że niedawno zatrudniono 2 kolejnych pracowników, więc tak długie wyczekiwanie można im wybaczyć.

