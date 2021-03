270 zł na godzinę za dbanie o ogródek w... Minecraft. Zgłaszają się dzieci

W Wielkiej Brytanii można zatrudnić się na stanowisku wirtualnego ogrodnika w grze Minecraft. Pensja to aż 270 zł na godzinę!

Jaka jest idealna praca dla gracza? Pewnie wiele osób wskazałoby bycie streamerem lub YouTuberem o tematyce gamingowej. Ale jest jeszcze jedna możliwość. W Wielkiej Brytanii pojawiło się ciekawe ogłoszenie o pracę. Jedna z firm szuka wirtualnego ogrodnika, który wspierałby klienta w pracach w... grze Minecraft. Tak, stanowisko wirtualnego ogrodnika w Minecrafcie stało się faktem.

Praca w Minecraft

Oczywiście stanowisko ogrodnika to spore uproszczenie. Tak naprawdę chodzi o osobę, która wspierałaby klienta w tworzeniu zaawansowanych budowli, więc pracy będzie naprawdę dużo. Poza tym szukana jest osoba o sporym doświadczeniu w grze, która będzie w stanie zapewnić odpowiedni feedback i przekonać klienta do swoich pomysłów. Dobra informacja jest taka, że jest to świetnie płatna praca. W ogłoszeniu znajduje się informacja o pensji aż 50 funtów na godzinę, co według aktualnego kursu (5,4 zł) daje imponujące 270 zł na godzinę.

Sama oferta jest pewnego rodzaju ciekawostką, ale zabawniejsze jest to, że do pracy zaczęły zgłaszać się dzieci. W komentarzach można znaleźć 12- lub nawet 10-latków chętnych do podjęcia się tego zajęcia. Rzecz w tym, że w Wielkiej Brytanii pracę można zacząć od 14. roku życia, więc część z nich będzie musiała obejść się smakiem. A Wy chcielibyście zarabiać 270 zł na godzinę za budowanie w Minecrafcie?

Źródło tekstu: PCGamer