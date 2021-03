Microsoft potwierdza: Outriders zadebiutuje w Game Passie w dniu swojej premiery, czyli 1 kwietnia

Już 1 kwietnia 2021 roku odbędzie się premiera gry Outriders polskiego studia People Can Fly. Dostęp do gry z futurystyczną, dystopijną rzeczywistością, dużą ilością strzelania i elementami RPG będzie tego dnia również w ramach Xbox Game Pass, zarówno na konsolach, jak i telefonach i tabletach z Androidem, za pośrednictwem usługi Xbox Cloud Gaming.

Już od 1 kwietnia tego roku posiadacze subskrypcji Game Pass na konsole oraz Xbox Game Pass Ultimate będą mogli wskoczyć do prawdziwej hybrydy gatunków, wydanej przez Square Enix. Gra Outriders, bo o niej mowa, łączy w sobie brutalną strzelankę z formułą Role Play. Akcja gry toczy się w odległej przyszłości, w której gracze – Ziemianie – próbują skolonizować planetę Enoch. W założeniu ma ona stanowić nowy dom dla ludzkości. Jak się jednak okazuje, nie jest to wcale takie proste.

Zobacz: Xbox Series X|S: Pięć gier Bethesdy z większą liczbą FPS-ów

Zobacz: Xbox Series X: potężna konsola Microsoftu, która nie kłania się konkurencji

Jak się okazuje, tajemnicza burza, zwana Anomalią, zniszczyła każdy rodzaj technologii bardziej zaawansowany od żarówki. Co więcej, doprowadziła do hiper-ewolucji fauny i flory zamieszkującą Enoch, zmieniając je w monstra. Z kolei wysiłki kolonizacyjne przerodziły się w zaciekłą wojnę na wyczerpanie o ostatnie pozostałe zasoby.

W produkcji tej gracz wciela się w tytułowego Outridera, przebudzonego z kriostazy po 30 latach od pierwszego lądowania na Enoch. Również ten bohater uległ przemianie. Teraz jest istotą z dostępem do potężnych umiejętności i mocy samo-uzdrawiania, kosztem swoich oponentów. Szczęśliwie dla niego jest to najwyższa pora wykorzystanie nowych talentów. Otaczający świat jest szalejącym polem bitwy.

W Outriders otrzymujemy możliwość stworzenia i dostosowania własnej postaci, w tym wyboru jednej z czterech klas, z której każda oferuje zupełnie inny niszczycielski wachlarz umiejętności. Wykorzystać go można w dwojaki sposób. Pierwszy, by unicestwić wroga. Drugi, by wyruszyć w podróż, prowadzącą do źródła tajemniczego sygnału w nieokiełznanym świecie.

Do dyspozycji graczy są tryby single-player oraz co-op. Ten drugi wprowadza rozgrywkę z maksymalnie dwoma kompanami, w której gracze łączą siły, by przetrwać. Na koniec dodajmy, że ten trzecioosobowy RPG-Shooter jest cross-platformowy – eksploracji obcej planety można dokonać ze znajomymi, którzy korzystają z innych systemów.

Zobacz: Gracz naprawił GTA Online. Poprawkę wykorzysta Rockstar Games

Zobacz: Star Citizen zebrał już 350 milionów dolarów... i nadal nie ma daty premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Xbox