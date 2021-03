Wiosenna Premia w Plusie: kup smartfon 5G i odbierz 200 zł

Plus zachęca do kupowania smartfonów 5G. Korzystając z promocji Wiosenna Pemia, po zakupie modelu Samsung Galaxy A51 5G lub Motorola Moto G 5G możemy liczyć na bonus w postaci 200 zł gotówki.

Promocja Wiosenna Premia w Plusie dotyczy zakupu wybranych smartfonów 5G przy przejściu do Plusa z innej sieci, wyborze nowego numeru na abonament lub przejściu do tej oferty, a także zakupie urządzenia bez kosztów abonamentu. Do wyboru są:

Samsung Galaxy A51 5G,

Motorola Moto G 5G w wersji 64 GB i 128 GB.

Wymienione powyżej urządzenia można mieć już za 1 zł na start, a pozostałą kwotę zapłacimy w 36 comiesięcznych ratach w wysokości, odpowiednio, 43 zł i 36 zł (Moto G 5G 64 GB).

Zobacz: Samsung Galaxy A51 5G: przystępny cenowo smartfon 5G z Plusa

Zobacz: Motorola Moto G 5G Plus - wreszcie dobry smartfon z 5G w rozsądnej cenie?

Jak odebrać gotówkę?

Aby skorzystać z promocji, należy kupić promowany smartfon w Plusie w dniach od 10 marca do 15 kwietnia 2021 roku. Następnie do 29 kwietnia tego roku trzeba wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści PREMIA200 pod numer 80250. W odpowiedzi, w ciągu 45 dni od zgłoszenia, otrzymamy SMS z 8-cyfrowym kodem oraz 4-cyfrowym PIN-em. Teraz wystarczy udać się do wybranego bankomatu sieci Euronet i wypłacić pieniądze. Mamy na to 14 dni od momentu otrzymania SMS-a z kodami.

Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Plus abonament z podwójną liczbą gigabajtów

Zobacz: No limit M w lajt mobile z 10 GB Internetu - przedłużenie promocji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Plus